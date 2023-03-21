Memura, Emekliye 13,18 EK ZAM KESİNLEŞTİ! SSK: 6.896 TL, Bağkur: 6.175 TL, Memur:13.159 TL maaş alacak! Enflasyon, ara zam, 10 Puan Refah Payı...

Emekli ve memurlar ocak ayında zamlı maaşlarına kavuşmalarının ardından gözler Temmuz zammına çevrildi. Öte yandan seçim öncesi ara zam iddialarının gerçeği yansıtıp yansıtmayacağı merak ediliyor. Peki, Nisan'da memur ve emekliye ara zam var mı? Temmuzda emekli ve memur maaşları ne kadar olacak? İşte detaylar...