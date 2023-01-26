Memura emeklisine %13 EK ZAM+ Refah Payı! Emekli Sandığı 4C'lilere 11.833 TL MAAŞ+ 2.587 TL 3600 ek gösterge ilavesi geliyor! SSK, Bağkur'luya 7.436 TL kök maaş!
Ocak ayında belirlenen %30'luk emekli ve memur zammının ardından yeni maaşlar hesaplara aktarılmaya devam ediyor. SSK, Bağkur maaş zamları yatmaya devam ederken akıllarda 'maaş farkları ne zaman yatacak' sorusu yer ediniyor. Çalışma Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, "Emekli Sandığı kapsamında emekli, malul, vazife malulü, dul veya yetim aylığı alanların 2023 yılı Ocak dönemi zam farkları ile harp veya vazife malullerinin 2022 yılı ek ödemeleri 27 Ocak 2023 Cuma günü hesaplara yatırılmaya başlanacak." denildi. Tüm gözler yarına çevrilirken ek ödemeli maaş tablosuna haberimizde yer verdik. İşte memur ve emeklinin yeni maaşları 2023!
Emekli ve memurların Ocak ayı zamlı maaşları %30'a yükseltildi. Bunun yanı sıra ek gösterge artışı da bekleniyor. 25 yıl hizmeti bulunan bir vatandaşın emekli aylığında 2.587 TL'ye varan artışlar yaşanacak. Bilindiği üzere taban emekli aylığı %57 olarak artırıldı. Bazı emekliler için ikinci zam yolu da açılmış oldu. İşte zamlı ek ödemeli maaş tablosu!
Öte yandan emekli sandığı kapsamında Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı, emekli sandığı kapsamında emekli, malul, vazife malulü, dul veya yetim aylığı alanların 2023 ocak dönemi zam farkları ile harp veya vazife malullerinin 2022 yılı ek ödemelerinin hesaplara yatırılacağını bildirdi. Tarih belli oldu.
EMEKLİ MEMURLAR 27 OCAK'TA MAAŞ FARKLARI İÇİN ÖDEME ALACAK
Sabah'ta yer alan habere göre, Emekli sandığı kapsamında emekli, malul, vazife malulü, dul veya yetim aylığı almakta olanların 1 Ocak 2023 tarihinden geçerli olmak üzere aylıklarında oluşan aylık farkı ile 15 Ocak 2023 tarihinden geçerli olmak üzere aylıklarında oluşan ek gösterge fark tutarları, aylık almakta oldukları banka ve PTT şubelerindeki hesaplarına gönderilerek 27 Ocak 2023 Cuma günü ödenecek.