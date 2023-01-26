Memura emeklisine %13 EK ZAM+ Refah Payı! Emekli Sandığı 4C’lilere 11.833 TL MAAŞ+ 2.587 TL 3600 ek gösterge ilavesi geliyor! SSK, Bağkur’luya 7.436 TL kök maaş!

Emekli ve memurların Ocak ayı zamlı maaşları %30'a yükseltildi. Bunun yanı sıra ek gösterge artışı da bekleniyor. 25 yıl hizmeti bulunan bir vatandaşın emekli aylığında 2.587 TL'ye varan artışlar yaşanacak. Bilindiği üzere taban emekli aylığı %57 olarak artırıldı. Bazı emekliler için ikinci zam yolu da açılmış oldu. İşte zamlı ek ödemeli maaş tablosu!