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Haberler Ekonomi Memura Emekli Sandığı'na 3+1 zam netleşti! Ek zam + 5.100 TL seyyanen artış! 11.000-12.000-13.000 TL maaş alanlar...

Memura Emekli Sandığı'na 3+1 zam netleşti! Ek zam + 5.100 TL seyyanen artış! 11.000-12.000-13.000 TL maaş alanlar...

Memur ve emekli maaşları için zam oranları için geri sayım başladı. Emekli, memur ve asgari ücretliler için maaş zam düzenlemelerinin yakın zamanda hayata geçirilecek. Ağustos ayında ise toplu sözleşme görüşmeleri gerçekleştirilecek. Bu görüşmelerde enflasyon farkları, refah payı ve seyyanen artışlar gibi faktörler dikkate alınarak maaş zamları belirlenecek. Emekliler ve asgari ücretliler için düzenlemeler çok yakında geliyor. Ağustos ayında ise toplu sözleşme görüşmeleri gerçekleştirilecek.

takvim.com.tr
10.06.2023 17:06 - Son Güncelleme: 10.06.2023 17:08
Memura Emekli Sandığı’na 3+1 zam netleşti! Hemşire, öğretmen, hemşire, polis, uzman çavuşa enflasyon farkıyla net tablo çıktı! Ek zam + 5.100 TL seyyanen artış! 11.000-12.000-13.000 TL maaş alanlar...

Memur ve emekli maaşlarında yapılacak olan zam oranları ve düzenlemeler merak konusu oldu. Temmuz ayında yapılacak düzenlemelerle birlikte, emekliler ve asgari ücretliler için öngörülen düzenlemeler hayata geçecek. Öte yandan mayıs ayı enflasyon verilerinin açıklanmasıyla son hesaplamalar ortaya çıktı. Ağustos ayında gerçekleştirilecek toplu sözleşme görüşmeleri ise maaş zamlarının belirlenmesinde kritik bir rol oynayacak.

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Memura Emekli Sandığı’na 3+1 zam netleşti! Hemşire, öğretmen, hemşire, polis, uzman çavuşa enflasyon farkıyla net tablo çıktı! Ek zam + 5.100 TL seyyanen artış! 11.000-12.000-13.000 TL maaş alanlar...

Temmuz'da en düşük memur maaşı 22 bin lira olurken, kamu görevlilerine uygulanacak artışta 3 formül gündeme geldi. Artış memur emeklilerine de yansıtılacak.

Memura Emekli Sandığı’na 3+1 zam netleşti! Hemşire, öğretmen, hemşire, polis, uzman çavuşa enflasyon farkıyla net tablo çıktı! Ek zam + 5.100 TL seyyanen artış! 11.000-12.000-13.000 TL maaş alanlar...

Milyonlarca çalışanın ve emeklinin Temmuz zammı için kollar sıvandı. Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın "En düşük memur maaşını 22 bin liraya çıkaracağız" müjdesi için düğmeye basıldı. Temmuz'da hayata geçirilecek bu düzenlemenin diğer memurlara ve emeklilere nasıl yansıyacağı merak konusu olurken, 22 bin lira için 3 formül gündeme geldi.

Memura Emekli Sandığı’na 3+1 zam netleşti! Hemşire, öğretmen, hemşire, polis, uzman çavuşa enflasyon farkıyla net tablo çıktı! Ek zam + 5.100 TL seyyanen artış! 11.000-12.000-13.000 TL maaş alanlar...

İLK FORMÜL ORANSAL ZAM

Halen en düşük memur aylığı 11 bin 848 lira seviyesinde bulunuyor. Eğer Temmuz zammı tamamen oransal olarak uygulanırsa, yaklaşık yüzde 90'a varan artış söz konusu olacak.

Memura Emekli Sandığı’na 3+1 zam netleşti! Hemşire, öğretmen, hemşire, polis, uzman çavuşa enflasyon farkıyla net tablo çıktı! Ek zam + 5.100 TL seyyanen artış! 11.000-12.000-13.000 TL maaş alanlar...

Memurlara mevcut düzenleme kapsamında yüzde 6 zam ve ilk 6 aylık enflasyonun yüzde 8'i aşan kısmı üzerinden fark hesaplanacak.

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