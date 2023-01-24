Memura Emekiye %16+%13 EK ZAM + İntibak! EYT, SSK, Bağkur'luya 7.841 TL+ 2.750 TL ikramiye, Memura, polise, öğretmene en az 11.833 TL MAAŞ! 5.500 üstü alanlar...
Memur emekli için Ocak ayında %30 zam artışı sağlandı. Emekli memurlara ise ek gösterge zammı müjdesi geldi. SSK, Bağkur maaş ödemeleri için tarih netleşirken gözler memur ve memur emeklilerinin zam farkı ödemelerine çevrildi. Memurlar 15 Ocak'ta maaş zammının yüzde 16.48'lik kısmını aldı. Kalan 13.52 puanlık kısım ise daha sonra hesaplarına yatırılacak. Memur emeklilerine bir zam farkı da ek gösterge için ödenecek. Ek göstergenin 3000'den 3600'e çıkması, 25 yıl hizmeti olanların emekli aylığına 2 bin 115, 30 yıl hizmeti olanlara ise 2 bin 240 lira seviyesinde artış sağladı. İşte zamlı maaş ödemeleri ve zam farkları hakkında detaylar haberimizde!
24.01.2023 11:40 - Son Güncelleme: 24.01.2023 11:52
Bu yıl Ocak ayında milyonlarca emekli ve memurun kazanımları artı. SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin enflasyona göre yüzde 15.40 çıkan zammına 14.60 puan, memur emeklilerinin yüzde 16.48 çıkan artışına da 13.52 puan ilave edildi. Peki, maaşlar ne zaman ödenecek? Emekli ikramiyelerine zam gelecek mi? İşte detaylar...
Yakında aralarına EYT'lilerin de katılacağı emeklilerin alacağı ikramiyede artış gündemde. 2 formül var. Ancak bir tanesi özellikle çok konuşuluyor. İşte bu formüllere göre beklenen yeni tutarlar...
2023 emekliler için kazanç yılı olacak. Yaklaşık 14 milyon olan emekli sayısına önümüzdeki günlerde EYT düzenlemesinin yasalaşmasıyla 2 milyon 250 bin kişi daha eklenirken, bu ayla birlikte başlayan kazanımlar sürecek.