Memura ek zam: En az 2.463 TL ilave! Ocak 2023'te %30 ZAM + 60 puan + 3600 ek gösterge artışı! SSK, Bağkur'luya 7.963 TL gövde maaş!

Emekli ve memurların Ocak ayı zamlı maaşları %30'a yükseltildi. Bunun yanı sıra ek gösterge artışı da bekleniyor. 25 yıl hizmeti bulunan bir vatandaşın emekli aylığında 2.463 TL, ikramiyesinde ise 62 bin TL'ye varan artışlar yaşanacak. Bilindiği üzere taban emekli aylığı %57 olarak artırıldı. Bazı emekliler için ikinci zam yolu açılmış oldu. Peki, emekli memur ek gösterge artışı ne kadar olacak? Kim ne kadar maaş alacak? İşte en yeni emekli memur maaş tablosu!