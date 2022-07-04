Memura 9.016 TL, emekliye 4.936 TL maaş! %40.75 zammı tek tek hesapladık! SSK, Bağkur, esnaf, memur Temmuz Aralık enflasyon zam farkı!

Temmuz zammı için son veri kaldı. Emekli ve memurlar heyecanla yapılacak zammı bekliyor. Son yapılan açıklamada asgari ücret artarak 5.500 TL'ye yükseldi. Bu gelişmelerin ardından sıra emekli ve memura geldi. SSK ve Bağ-Kur emeklilerinde artış tahmini yüzde 40.75 olarak düşünülürken, memurların ve memur emeklilerinin artışı ise yüzde 40.25'i bulacak. Ancak Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, alım gücünün korunması amacıyla enflasyon oranı üzerinde bir zam yapılabileceğini duyurmuştu. Beklentiler artarken artış tahminine göre maaş hesabı araştırılmaya başladı. Biz de haberimizde emekli memur yeni zamlı maaşlarına yer verdik. İşte merak edilenler!