Memura 9.016 TL, emekliye 4.936 TL maaş! %40.75 zammı tek tek hesapladık! SSK, Bağkur, esnaf, memur Temmuz Aralık enflasyon zam farkı!
Milyonlarca emekli ve memur için kritik saatlere girildi. Şimdi yaklaşık 14 milyon emekli ve 4.5 milyon memurun gözü Temmuz zammında. Peki SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin 6 aylık enflasyona göre Temmuz zammı ne kadar olacak? En düşük maaş ne kadar olacak? Esnaf emeklisi, 2000'den önce emekli olan ve SSK'lıların en düşük emekli maaşı ne kadar olacak? Emekli maaşlarıyla ilgili son dakika haber ve gelişmeler için bizi takip etmeye devam edin. İşte emekli memur meslek meslek maaş hesabı!
Temmuz zammı için son veri kaldı. Emekli ve memurlar heyecanla yapılacak zammı bekliyor. Son yapılan açıklamada asgari ücret artarak 5.500 TL'ye yükseldi. Bu gelişmelerin ardından sıra emekli ve memura geldi. SSK ve Bağ-Kur emeklilerinde artış tahmini yüzde 40.75 olarak düşünülürken, memurların ve memur emeklilerinin artışı ise yüzde 40.25'i bulacak. Ancak Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, alım gücünün korunması amacıyla enflasyon oranı üzerinde bir zam yapılabileceğini duyurmuştu. Beklentiler artarken artış tahminine göre maaş hesabı araştırılmaya başladı. Biz de haberimizde emekli memur yeni zamlı maaşlarına yer verdik. İşte merak edilenler!
Temmuz zammı için son viraja girildi. Asgari ücret arttı, sıra memurlara ve emeklilere geldi. Zam oranları yarın belli olacak. SSK ve Bağ-Kur emeklilerinde artış tahmini yüzde 40.75 olarak düşünülürken, memurların ve memur emeklilerinin artışı ise yüzde 40.25'i bulacak. İşte artış tahminlerine göre kuruşu kuruşuna maaş hesabı...