Memura %85 ZAMLA 22.000 TL taban maaş! Polis, hemşire, jandarma, öğretmen maaşları kaç TL olacak? 11.800, 12.000, 13.000, 14.000 TL memur maaşı alanlara kaç TL zam gelecek?
Memur maaşları hakkında yeni müjdeyi Başkan Erdoğan duyurdu. Başkan Recep Tayyip Erdoğan, "En düşük memur maaşını 22.000 TL seviyesine yükseltiyoruz. Maaşlardaki bu artışları otomatik olarak memur emeklilerimize de yansıtıyoruz. Milletimize hayırlı olsun." dedi. Peki, Polis, hemşire, jandarma, öğretmen maaşları kaç TL olacak? 11.000, 12.000, 13.000, 14.000 TL memur maaşı alanlara kaç TL zam gelecek? İşte merak edilenler...
Memur maaşı için son dakika açıklama geldi. Başkan Erdoğan en düşük maaşların 22 bin TL'ye çıkarılacağını duyurdu. Peki, memur maaş zammı ne zaman geçerli olacak? Kime, ne kadar zam gelecek? İşte detaylar...
EN DÜŞÜK MEMUR MAAŞI YÜZDE 85 ARTACAK!
Başkan Recep Tayyip Erdoğan, "En düşük memur maaşını 22.000 TL seviyesine yükseltiyoruz. Maaşlardaki bu artışları otomatik olarak memur emeklilerimize de yansıtıyoruz. Milletimize hayırlı olsun." dedi.
BAŞKAN ERDOĞAN MÜJDEYİ VERDİ: EMEKLİ VE MEMURA EK ZAM GELİYOR!
Yeni dönemde sosyal devlet anlayışının daha da güçlendirilmesi talimatını veren Erdoğan, enflasyonun sabit gelirliler üzerindeki tahribatının ortadan kaldırılması için asgari ücret, emekli ve memur zammı başta olmak üzere düzenlemelerin 2023 Genel Seçimleri sonrası hızla hayata geçirilmesini istedi.
İLK ADIM KAMU İŞÇİLERİ İÇİN OLDU
Seçimler öncesi ilk adım ise kamu işçileri için oldu. TÜRK-İş ve HAK-İş ile toplantılar gerçekleştiren Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı talepleri dinleyerek gelinen son noktayı Başkan Erdoğan'a sundu.