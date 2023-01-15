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Haberler Ekonomi Memura %52 + 600 Puan EK ZAM! 5.3 milyona 3600-4200 ek gösterge farkıyla 13 bin 520 TL maaş! En azami 10.400 + 416 = 10.818 TL ilave...

Memura %52 + 600 Puan EK ZAM! 5.3 milyona 3600-4200 ek gösterge farkıyla 13 bin 520 TL maaş! En azami 10.400 + 416 = 10.818 TL ilave...

Ocak ayıyla beraber milyonlarca vatandaşın maaşları artışa geçti. Bazı SSK, Bağkur emeklileri taban aylık, memur emeklileri ise ek gösterge düzenlemesiyle 2. zammını alıyor. Ek göstergesi 600 puan artan unvanlarda maaş artışı 260 TL olurken ek göstergesi 3000'den 3600'e çıkan ve 25 hizmet yılı olanlara 2.115 TL ilave zam yapılacak. Peki, ek gösterge artışı maaşlara nasıl yansıyacak? Kim, ne kadar maaş alacak? İşte en yeni maaş tablosu haberimizde!

takvim.com.tr
15.01.2023 11:03 - Son Güncelleme: 15.01.2023 11:03
Memura %52 + 600 Puan EK ZAM! 5.3 milyona 3600-4200 ek gösterge farkıyla 13 bin 520 TL maaş! En azami 10.400 + 416 = 10.818 TL ilave...

Bu ay emekli ve memurlar zamlı maaşlarına kavuşacak. Memur emeklileri açısından bir başka artış da 3600 ek gösterge farkından yapılacak. Ek göstergesi 600 puan artan unvanlarda maaş artışı 260 TL olurken ek göstergesi 3000'den 3600'e çıkan ve 25 hizmet yılı olanlara 2.115 TL ilave zam yapılacak. Öte yandan ikramiyelerde de artış yaşanacak. Peki, ek gösterge artışı maaşlara nasıl yansıyacak? İşte en yeni maaş tablosu!

GALERİ DEVAM EDİYOR
Memura %52 + 600 Puan EK ZAM! 5.3 milyona 3600-4200 ek gösterge farkıyla 13 bin 520 TL maaş! En azami 10.400 + 416 = 10.818 TL ilave...

Bu ay tüm emekliler için zam ayı oldu. Üstelik ek iyileştirmelerle kazanımlar da büyüdü. SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin Ocak zammı 14.6, memur emeklilerinin 13.52 puanlık ilaveyle yüzde 30'a çıkarıldı.

Memura %52 + 600 Puan EK ZAM! 5.3 milyona 3600-4200 ek gösterge farkıyla 13 bin 520 TL maaş! En azami 10.400 + 416 = 10.818 TL ilave...

SSK ve Bağ-Kur emeklilerinde taban aylık ödemesi 3 bin 500 liradan yüzde 57'yi aşan artışla 5 bin 500 liraya yükseltilirken, bu düzenleme bazı emeklilere ikinci bir artış getirdi.

Memura %52 + 600 Puan EK ZAM! 5.3 milyona 3600-4200 ek gösterge farkıyla 13 bin 520 TL maaş! En azami 10.400 + 416 = 10.818 TL ilave...

15 Ocak'ta yürürlüğe girecek ek gösterge düzenlemesi de memur emeklilerine ikinci artışı getiren düzenleme oldu.

Memura %52 + 600 Puan EK ZAM! 5.3 milyona 3600-4200 ek gösterge farkıyla 13 bin 520 TL maaş! En azami 10.400 + 416 = 10.818 TL ilave...

Ancak artışlar bununla sınırlı değil. Bir zam da emekli doktorlara geldi.

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