Memura %52 + 600 Puan EK ZAM! 5.3 milyona 3600-4200 ek gösterge farkıyla 13 bin 520 TL maaş! En azami 10.400 + 416 = 10.818 TL ilave...

Bu ay emekli ve memurlar zamlı maaşlarına kavuşacak. Memur emeklileri açısından bir başka artış da 3600 ek gösterge farkından yapılacak. Ek göstergesi 600 puan artan unvanlarda maaş artışı 260 TL olurken ek göstergesi 3000'den 3600'e çıkan ve 25 hizmet yılı olanlara 2.115 TL ilave zam yapılacak. Öte yandan ikramiyelerde de artış yaşanacak. Peki, ek gösterge artışı maaşlara nasıl yansıyacak? İşte en yeni maaş tablosu!