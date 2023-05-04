Memura 21.677 TL emekliye 13.565 TL zam cüzdanı verildi! 6 aylık TÜFE'yle %18.88 zam tablosu ÇIKTI! Kök maaş +ek ödeme +refah payı! 4A, 4B, 4C, polis...

Memur ve emekli zam tablosu ortaya çıktı. Memurların, memur emeklilerine toplu sözleşme artışı, enflasyon farkı ve refah payı yolda! SSK ve Bağ-Kur emeklilerine de enflasyon zammı kapıda! Temmuz milyonlarca çalışan ve emekliye ilaç gibi gelecek. Güncel maaş hesaplamaları yapıldı ve meslek meslek maaş zamları açıklandı. Emeklilere maaşa göre kademeli ek zam yapılması için hazırlık yapılırken, memurlara da Temmuz'da yüzde 6 toplu sözleşme artışı ve ilk 6 aylık enflasyonun yüzde 8'i aşın kısmı üzerinden fark yansıtılması için hazırlıklar sürüyor. Peki kim ne kadar alacak?