Memura %10.44 EK ZAM + Refah Payı rötuşu! 13.142 TL, 4C'liye 13.068 TL ARA MAAŞ + 13.52 Toplu sözleşme zammı! Polis, Hemşire, Mühendis, Öğretmen temmuz enflasyon farkıyla...
Milyonlarca memura ve memur emeklisine Temmuz ayında 2. zam ilavesi yapılacak. %6 zam ve enflasyon farkı verilecek. TÜİK'in açıkladığı enflasyon verisiyle birlikte 3 aylık enflasyon farkı netleşti. Böylelikle oran yüzde %10.44'e ulaştı. Geriye yalnızca 3 veri kaldı. Memurlar ve memur emeklileri Temmuz zammının yanı sıra Ağustos'ta yapılacak toplu sözleşmenin sonuçlarını da merakla bekliyor. Peki, memurlara ara zam yapılacak mı? Memurlar temmuzda kaç TL maaş alacak? İşte detaylar...
Milyonlarca memur ve memur emeklisi temmuz ayında yapılacak zamla ilgili araştırmalara başladı. Bugün açıklanan enflasyon verisiyle birlikte 3 aylık oranla temmuz zam hesabı yenilendi. Peki, Temmuzda memurlar ve emekliler kaç TL maaş alacak? İşte en yeni maaş tablosu haberimizde!
MİLYONLARIN Temmuz zammı adım adım yaklaşırken, ilk ipucu enflasyon verilerinden geldi.
Bu yıla yüzde 30'a yükseltilen Ocak zammı ve 15 Ocak'ta yürürlüğe giren ek gösterge düzenlemesiyle başlayan memurların ve emeklilerin Temmuz zammı şekillenmeye başladı.
Memurlara ve memur emeklilerine Temmuz'da yüzde 6 zam ve enflasyon farkı yansıtılacak. Bu farkı ise ilk 6 ayda enflasyon oranının yüzde 8'i ne kadar aştığı belirleyecek.
3 AYLIK TÜFE NE ÇIKTI?
Türkiye İstatistik Kurumu'nun (TÜİK) açıkladığı verilere göre, ilk 3 aylık enflasyon yüzde 12.52 olarak geçekleşti.
Buna göre yüzde 6'lık Temmuz zammı, enflasyon farkıyla birlikte yüzde 10.44'e ulaştı. Geriye 3 enflasyon verisi kaldı. Bu verilere göre oran artacak. Kesin oran da 3 Temmuz'da belli olacak.