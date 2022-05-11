Memur ve SSK, Bağ-Kur emeklilerine zam farkı kesin! Yüzde 40’lık artış cepte + seyyanen zam geliyor! Enflasyonu dizginleyecek! 6.400, 8 bin 800...

"Bunu birkaç bölüme ayırmamız gerekiyor" diyen Bayram, şu ifadeleri kullandı:

"Memurlar için toplu iş sözleşmeleri var. 2022 yılında belirlenen bu tutar yüzde 7,5 artı enflasyon farkıydı, yılın ikinci yarısı yani temmuzda uygulanacak fark ise yüzde 7 artı enflasyon farkıydı. Yine aynı şekilde SSK ve Bağ-Kur emeklileri için ise direkt enflasyon farkı ne ise o yansıtılıyordu.