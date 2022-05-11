Memur ve SSK, Bağ-Kur emeklilerine zam farkı kesin! Yüzde 40’lık artış cepte + seyyanen zam geliyor! Enflasyonu dizginleyecek! 6.400, 8 bin 800...
Emekli ve memur milyonları ilgilendiren zam ile ilgili tüm son dakika açıklamalar yakından takip ediliyor. Hem memur maaşlarında ve hem de emekli ayıklarında artış müjdesi! Zam beklentisi yüzde 30'un üzerine çıktı. En düşük memur maaşı 6400 liraya kadar yükselecek. Zam oranı ilk kez duyuruldu. Şimdiden 24,2 enflasyon farkı oluştu. Gelecek iki ay kritik! Mayıs ve Haziran enflasyon verileri açıklandıktan sonra Temmuz zammında rakamlar kesinleşecek. İşte Temmuz zammında son gelişmeler ve beklentiler...
Memur, memur emeklileri ile SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin gözü kulağı Temmuz'daki zam duyurularında. TÜİK Nisan verilerini geçtiğimiz günlerde açıkladı. 2022 yılının ilk 4 ayı için enflasyon verileri belli oldu. Önümüzdeki 2 ayın enflasyon oranları da ilan edildiğinde emekli ve memurın alacakları zam ortaya çıkacak. Henüz Mayıs ve Haziran ayı enflasyon oranları belli olmamasına rağmen, şimdiden 24,2 enflasyon farkı oluştu. 2 ayın enflasyonu yüzde 5-6 seviyesinde kalsa bile 6 aylık TÜFE yüzde 30'a çıkacak. İşte hesaplamalar. ..
Bilindiği üzere memur ve memur emeklileri ilki Ocak ayında, ikincisi Temmuz ayında olmak üzere yılda toplamda iki kez zam alıyor. Memur ve emeklilerin zam oranı direkt olarak 6 aylık enflasyon oranı ile belli oluyor. 2022 yılında ilk 4 aylık oran ortaya çıktı geriye ise 2 aylık oran kaldı. Vatandaşlar Temmuz zammını beklerken Sosyal Güvenlik Uzmanı Muhammed Bayram "Temmuz ayında netleşecek olan 6 aylık enflasyon farkı nasıl hesaplanacak?" sorusuna detaylarıyla cevap verdi.
"Bunu birkaç bölüme ayırmamız gerekiyor" diyen Bayram, şu ifadeleri kullandı:
"Memurlar için toplu iş sözleşmeleri var. 2022 yılında belirlenen bu tutar yüzde 7,5 artı enflasyon farkıydı, yılın ikinci yarısı yani temmuzda uygulanacak fark ise yüzde 7 artı enflasyon farkıydı. Yine aynı şekilde SSK ve Bağ-Kur emeklileri için ise direkt enflasyon farkı ne ise o yansıtılıyordu.