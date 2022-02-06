Memur ve emekliye ek zam ile birlikte 2023 yılı zam oranı belli oldu! Memur ve emekliye zam sonrası bir zam daha!

2022 yılının ilk enflasyon rakamlarının belli olmasının ardından memur ve emeklinin maaşlarında zam hareketliliği de görülmeye başladı. TÜİK tarafından 3 Şubat'ta açıklanan Ocak ayı enflasyon rakamları sonrasında memurlara enflasyon farkı gündeme geldi. Geçtiğimiz 2021 yılının ikinci yarısı için oluşan enflasyon yüzde 25,47 olarak hesaplanmıştı. Memurlar ve memur emeklisi için 2022 Ocak ayından itibaren geçerli olacak %30,95 oranında zam sonrasında ise Ocak ayında yüzde 11,10 olarak gerçekleşen enflasyon, 2022 yılının ilk ayında memurların ve emeklinin bir sonraki zam döneminde yüzde 3,6 enflasyon farkı almasını sağlayacak. İşte memur ve emekliye enflasyon farkında yeni detaylar!