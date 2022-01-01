Memur ve emekli zammı belli oldu mu? 2022 memur, memur emeklisi zam oranı kaç TL olacak? 2022 zamlı maaş tablosu...

Yeni yılın ilk ayı yaşanırken milyonlarca memur ve emekli vatandaş 2022 Ocak zammının ne kadar yapılacağını araştırır oldu. Peki Memur ve emekli zammı belli oldu mu? 2022 memur, memur emeklisi zam oranı kaç TL olacak? Ekonomistlerin tahminlerine göre 2022 zamlı maaş tablosu belirlenirken net olarak rakamlar 3 Ocak Pazartesi günü belli olacak. TÜİK'in 6 aylık enflasyon rakamlarına göre memur ve emeklilere yapılacak zam oranı da netleşecek. İşte ayrıntılar!