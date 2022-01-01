Memur ve emekli zammı belli oldu mu? 2022 memur, memur emeklisi zam oranı kaç TL olacak? 2022 zamlı maaş tablosu...
Yeni yılın ilk gününde milyonlarca vatandaş emekli zammına ilişkin bilgileri araştırmaya başladı. Peki Memur ve emekli zammı belli oldu mu? 2022 memur, memur emeklisi zam oranı kaç TL olacak? Her sene Ocak ve Temmuz aylarında yapılan ve TÜİK'İn enflasyon oranlarına göre belirlenen zam oranının 2022 senesi için ne kadar gerçekleşeceği merak konusu oldu. Ekonomistlerin enflasyon tahminine göre SSK, Bağ-Kur emeklileri ve memur, memur emeklilerine yapılacak zam oranı şekillendi. İşte gerçekleşmesi beklenen ve merak edilen 2022 zamlı maaş tablosu!
01.01.2022 15:33
- Son Güncelleme: 01.01.2022 15:33
Yeni yılın ilk ayı yaşanırken milyonlarca memur ve emekli vatandaş 2022 Ocak zammının ne kadar yapılacağını araştırır oldu. Peki Memur ve emekli zammı belli oldu mu? 2022 memur, memur emeklisi zam oranı kaç TL olacak? Ekonomistlerin tahminlerine göre 2022 zamlı maaş tablosu belirlenirken net olarak rakamlar 3 Ocak Pazartesi günü belli olacak. TÜİK'in 6 aylık enflasyon rakamlarına göre memur ve emeklilere yapılacak zam oranı da netleşecek. İşte ayrıntılar!