Memur maaşları neden EKSİK YATTI? Memur, Emekli Sandığı, öğretmen, polis %30 zamlı TAM MAAŞ ne zaman yatacak? 14 GÜNLÜK MAAŞ FARKI - ek gösterge HESAPLAMA 2023!
Milyonlarca emekli ve memurun maaşları netleşti. Bu bağlamda emekli ve memurlar zamlı maaşlarını belirlenen tarihlerde alacak. Peki, Memur, Emekli Sandığı, öğretmen, polis maaşları neden eksik yattı, ne zaman zamlı yatacak? İşte detaylar!
Memur ve emekli maaş zam oranı Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi. Başkan Erdoğan, memur ve emekli zammını %30 olarak belirledi. Yapılan zam oranıyla beraber en düşük memur maaşı 11.848 TL, en düşük emekli aylığı 5.500 TL olarak belirlendi. Bu gelişmelerin arkasından gözler zamlı maaşların yatacağı tarihe odaklandı. Peki, Memur, Emekli Sandığı, öğretmen, polis 14 günlük maaş farkı neden yatmadı, ne zaman yatacak? 14 günlük maaş farkı hesaplama nasıl yapılır? İşte detaylar!
Enflasyon farkı ise şu şekilde hesaplanmaktadır;
Enflasyon Farkı= Maaş/Ücretlerdeki Artış Oranı-Enflasyon Oranı sonucunda (-) negatif,
Enflasyon Farkı= Enflasyon Oranı-Maaş/Ücretlerdeki Artış Oranı sonucunda (+) çıkması pozitif sayı olması halinde, maaş vb. ücretlere "enflasyon farkı" şeklinde ilave bir artış yapılmaktadır.