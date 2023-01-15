Memur maaşları neden EKSİK YATTI? Memur, Emekli Sandığı, öğretmen, polis %30 zamlı TAM MAAŞ ne zaman yatacak? 14 GÜNLÜK MAAŞ FARKI - ek gösterge HESAPLAMA 2023!

14 GÜNLÜK MAAŞ FARKI HESAPLAMA 2023

Maaşlarına yapılan zam oranı ve yeni maaşlarını öğrenen milyonlarca memur, 6 aylık enflasyon oranı ve ek zammın ne zaman yatacağını merak ediyor. Diğer yandan memurlar, 14 günlük maaş farkını hesaplamaya çalışıyor.