MEMUR EMEKLİYE EK ZAM! SSK, Bağkur’luya 9.107, memura 14.106 TL maaş! 1 Mayıs 2023 işaret edildi! Polis, öğretmen, hemşire, jandarma...

Enflasyon tahminleri, hem SSK ve Bağ- Kur hem de memur emeklilerinin zam oranının aynı olacağını ortaya koyuyor TAKVİM, son tahminlere göre emeklilerin yılın ikinci yarısından itibaren alacağı maaşları hesapladı. Peki, Temmuz ayı emekli maaş zammı ne kadar olacak? SSK-Bağ-Kur emeklisi kaç TL maaş alacak? Memura ek zam gelecek mi? İşte detaylar...