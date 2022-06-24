Memur, emekli, SSK, Bağkur'lu, asgari ücretliye kazanç takvimi oluştu! Temmuz'da 6 aylık TEFE TÜFE enflasyon farkının da üzerinde zam geliyor! En düşük 5.630 TL...
Son dakika haberine göre Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin Temmuz zammına ilişkin önemli açıklamalarda bulundu. Bakan Bilgin konuşmasında, emekçilerin enflasyona ezdirilmeyeceğinin altını bir kez daha çizerken temmuzda enflasyon oranının üzerinde zam yapılacağını söyledi. Bilgin ayrıca asgari ücretle ilgili zam çalışmalarının da sürdüğünü aktarırken, "Hafta başında ya da ortasında bunu da kamuoyuyla paylaşacağım." açıklamasında bulundu. Peki, kjim ne kadar alacak? İşte meslek meslek maaş hesabı!
Emekli ve memurları çok yakından ilgilendiren Temmuz zammı için her geçen gün yeni gelişmeler yaşanmaya devam ediyor. Son olarak devlet kanadından yapılan açıklamada yüzde 40 seviyelerinde bir artış olabileceği ifade edilmişti. Son dakika haberine göre, Bakan Bilgin konuşmasında, emekçilerin enflasyona ezdirilmeyeceğinin altını bir kez daha çizerken temmuzda enflasyon oranının üzerinde zam yapılacağını söyledi. Bilgin ayrıca asgari ücretle ilgili zam çalışmalarının da sürdüğünü aktardı. Bu gelişmeler üzerine Temmuz zammının ne kadar olacağı üzerinde konuşulmaya başlandı. Peki, kim, ne kadar alabilir? Memurlar, SSK, Bağ-Kur ve memur emeklileri kaç TL maaş alacak? Asgari ücrete zam gelecek mi? İşte tüm hesaplamalar ve maaş tablosu haberimizde!
ASGARİ ÜCRETE ZAM OLACAK MI?
Asgari ücret konusuna da değinen Bilgin, "Görüşmeler sürüyor, önümüzdeki hafta açıklayacağız" diye konuştu.
Bilgin'in açıklamalarından öne çıkanlar şöyle:
"Biz yüzde 50'nin üzerinde asgari ücreti artırdık. Aralık sonu yaptığımız güncelleme enflasyon nedeniyle unutuldu. Bunun işsizliğe neden olacağı iddia edildi ama öyle olmadı. Biz ekonomideki bütün gelişmeleri sosyal politikalarla destekledik. 3600 ek gösterge meselesini bütün çalışanlara ve gruplara yaydık. 5.3 milyon kamu çalışanı bu düzenleme ile ek haklara sahip oldu."