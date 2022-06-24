Memur, emekli, SSK, Bağkur'lu, asgari ücretliye kazanç takvimi oluştu! Temmuz'da 6 aylık TEFE TÜFE enflasyon farkının da üzerinde zam geliyor! En düşük 5.630 TL...

Emekli ve memurları çok yakından ilgilendiren Temmuz zammı için her geçen gün yeni gelişmeler yaşanmaya devam ediyor. Son olarak devlet kanadından yapılan açıklamada yüzde 40 seviyelerinde bir artış olabileceği ifade edilmişti. Son dakika haberine göre, Bakan Bilgin konuşmasında, emekçilerin enflasyona ezdirilmeyeceğinin altını bir kez daha çizerken temmuzda enflasyon oranının üzerinde zam yapılacağını söyledi. Bilgin ayrıca asgari ücretle ilgili zam çalışmalarının da sürdüğünü aktardı. Bu gelişmeler üzerine Temmuz zammının ne kadar olacağı üzerinde konuşulmaya başlandı. Peki, kim, ne kadar alabilir? Memurlar, SSK, Bağ-Kur ve memur emeklileri kaç TL maaş alacak? Asgari ücrete zam gelecek mi? İşte tüm hesaplamalar ve maaş tablosu haberimizde!