Memur, emekli, sözleşmeliye kallavi zam! Maaşlar 10 bin 437 TL oldu! Bakanlık duyurdu: Tazminatlar dahil aylık tutar, huzur hakkı, tayin bedeli...
Milyonlarca memur ve memur emeklisinin merakla beklediği zam kararı artık resmileşti. Şimdi de bakanlık harekete geçti. Hazine ve Maliye Bakanlığı maaş katsayılarına dair yeni Genelge yayımladı. 1 Ocak 2022-30 Haziran 2022'deki dönem için uygulanacak olan artış oranı yüzde 5'ten yüzde 7,5'e çıkarılmasında karar verildi. Bu kapsamda enflasyon farkı dahil 1 Ocak 2022'den geçerli olmak üzere yüzde 27,9 oranında yapılması gereken zam, yüzde 30,95'e çıkarılmış oldu. Hazine ve Maliye Bakanlığınca ilan edilmesi gereken genel idare hizmetleri sınıfında birinci derecenin birinci kademesindeki şube müdürüne ödenen her türlü zam ve tazminatlar dahil aylık tutarı 10 bin 437 lira 06 kuruş olarak açıklandı. İşte milyonları ilgilendiren gelişmeler...
Memur, emekli, sözleşmeliye kallavi zam! Maaşlar 10 bin 437 TL oldu! Bakanlık duyurdu: Tazminatlar dahil aylık tutar... Milyonlarca memurun beklediği havadis geldi ve zam ile ilgili karar Meclis'ten geçmiş oldu. Resmi Gazete'de yayınlandı, şimdi de bakanlık harekete geçti. Maaşlarla ilgili genelge yayınlandı. Mal bildiriminde Bulunulması Hakkında Yönetmeliğin 8. Maddesi uyarınca Hazine ve Maliye Bakanlığınca ilan edilmesi gereken genel idare hizmetleri sınıfında birinci derecenin birinci kademesindeki şube müdürüne ödenen her türlü zam ve tazminatlar dahil aylık tutarı 10 bin 437 lira 06 kuruş olarak belirlendi.
Milyonlarca memur ev memur emeklisinin beklediği zam kararı resmileşti. Kanunla, 375 sayılı Kanun Hükmünde Kararname'de de değişikliğe gidildi. Buna göre, Kamu Görevlilerinin Geneline ve Hizmet Kollarına Yönelik Mali ve Sosyal Haklara İlişkin 2022 ve 2023 Yıllarını Kapsayan 6. Dönem Toplu Sözleşme ile kamu görevlilerinin aylık ve ücretlerinde 1 Ocak 2022-30 Haziran 2022'deki dönem için uygulanacak olan artış oranı yüzde 5'ten yüzde 7,5'e yükseltildi.
Bu oranın aynı döneme ilişkin enflasyon farkı ödemesinde de dikkate alınması sağlanacak. Böylece söz konusu toplu sözleşmeye göre, 2021 yılı ikinci yarısından kaynaklı enflasyon farkı dahil 1 Ocak 2022'den geçerli olmak üzere yüzde 27,9 oranında yapılması gereken zam, yüzde 30,95'e çıkarıldı. Hazine ve Maliye Bakanlığı maaş katsayılarına dair yeni Genelge yayımladı.
Mal bildiriminde Bulunulması Hakkında Yönetmeliğin 8. maddesi uyarınca Hazine ve Maliye Bakanlığınca ilan edilmesi gereken genel idare hizmetleri sınıfında birinci derecenin birinci kademesindeki şube müdürüne ödenen her türlü zam ve tazminatlar dahil aylık tutarı 10 bin 437 lira 06 kuruş olarak belirlendi.