Memur, emekli, sözleşmeliye kallavi zam! Maaşlar 10 bin 437 TL oldu! Bakanlık duyurdu: Tazminatlar dahil aylık tutar, huzur hakkı, tayin bedeli...

Memur, emekli, sözleşmeliye kallavi zam! Maaşlar 10 bin 437 TL oldu! Bakanlık duyurdu: Tazminatlar dahil aylık tutar... Milyonlarca memurun beklediği havadis geldi ve zam ile ilgili karar Meclis'ten geçmiş oldu. Resmi Gazete'de yayınlandı, şimdi de bakanlık harekete geçti. Maaşlarla ilgili genelge yayınlandı. Mal bildiriminde Bulunulması Hakkında Yönetmeliğin 8. Maddesi uyarınca Hazine ve Maliye Bakanlığınca ilan edilmesi gereken genel idare hizmetleri sınıfında birinci derecenin birinci kademesindeki şube müdürüne ödenen her türlü zam ve tazminatlar dahil aylık tutarı 10 bin 437 lira 06 kuruş olarak belirlendi.