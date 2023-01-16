MEB TYP SON DAKİKA 2023! İŞKUR’dan TYP alımları başladı! Okullara temizlik görevlisi alımı başvuru LİSTESİ yayımlandı mı? İl il şartlar!

İŞKUR MEB TYP alımları henüz başlamadı. Bir süredir merakla beklenen TYP alımları hakkında geçtiğimiz günlerde Antalya ve Artvin illerinden duyuru gelmişti. Antalya'nın Kumluca, Finike ve Demre ilçeleri ile Artvin'in Yusufeli ilçesinde alımlar için başvurular açılmıştı. Gözler diğer tüm illere çevrildi! Peki İŞKUR TYP alımları ne zaman?