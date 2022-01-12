MEB tek tek açıkladı artık değişti! Her unvana ayrı derece verilecek, maaşlar da artacak! Uzman öğretmenler %60, başöğretmenler %120...

Öğretmenler ilgilendiriyor! Öğretmenlik Meslek Kanunu Teklifi, MEB Komisyonu'nda kabul edildi. Komisyondan geçen teklifin detaylarını Milli Eğitim Bakanlığı tek tek paylaştı. Bundan böyle öğretmenlik mesleği, aday öğretmenlik döneminden sonra "öğretmen", "uzman öğretmen" ve "başöğretmen" olmak üzere üç kariyer basamağı olarak sayılacak. Maaşlar da artacak. İşte MEB tarafından detaylarıyla anlatılan teklif hakkında merak edilenler...