MEB 45 bin öğretmen ataması başvuru ne zaman? 45 BİN ÖĞRETMEN ATAMASI 2023! İşte BRANŞLAR, ATAMA KONTENJANLARI, KADROLAR, ŞARTLAR...

MEB 45 bin öğretmen ataması duyurusu sonrası atama kontenjanları, branş dağılımı, başvuru tarihi gibi bir çok detay araştırılmaya başlandı. Cumhurbaşkanı Erdoğan son dakika açıklamasında ''Eğitim sistemimizin kalitesini artırmak, eğitim kadromuzu daha da güçlendirmek için 45 bin yeni öğretmen ataması yapacağız.'' ifadelerini kullandı. Peki MEB 45 bin öğretmen ataması başvuru ne zaman, atama hangi tarihte? 2023 MEB 45 bin öğretmen ataması branş dağılımı nasıl, atama kontenjanları belli oldu mu? Okul öncesi öğretmenliği, sınıf öğretmenliği, özel eğitim...