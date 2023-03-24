MEB 45 bin öğretmen atama branş dağılımı ve şartları açıklandı mı? ÖĞRETMEN ATAMA TAKVİMİ VE KONTENJANLARI 2023! Okul öncesi, sınıf öğretmenliği...

45 BİN ÖĞRETMEN ATAMASI BRANŞ BAZINDA KONTENJAN DAĞILIMI LİSTESİ | 45 bin yeni öğretmen ataması yapılacak. Cumhurbaşkanı Erdoğan, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, ''Eğitim sistemimizin kalitesini artırmak, eğitim kadromuzu daha da güçlendirmek için 45 bin yeni öğretmen ataması yapacağız. '' dedi. Atama tarihi, başvuru takvimi ve branş bazında kontenjan dağılımı açıklandı. Peki MEB 45 bin öğretmen ataması ne zaman yapılacak? 45 bin öğretmen ataması başvuru nereden, nasıl yapılır? Atama takvimi, kontenjanları, tahmini branş dağılımı ve şartları nasıl?

45 BİN ÖĞRETMEN ATAMASI İÇİN TARİH BELLİ OLDU | VİDEO