MEB 45 bin öğretmen atama branş dağılımı ve şartları açıklandı mı? ÖĞRETMEN ATAMA TAKVİMİ VE KONTENJANLARI 2023! Okul öncesi, sınıf öğretmenliği...
Son dakika... 45 bin yeni öğretmen atamasının yapılacağı tarih ve branş bazında kontenjan dağılımı belli oldu. MEB atama yapılacak alanlar ile başvuruya esas olacak taban puan ve kontenjan listesini PDF olarak yayımladı. Ataması yapılacak öğretmenler öncelikli olarak depremin yaralarını sarmak için afet bölgelerinde görevlendirilecek. Peki MEB 45 bin öğretmen ataması ne zaman yapılacak? 45 bin öğretmen ataması başvuru nereden, nasıl yapılır? İşte ÖĞRETMEN ATAMA TAKVİMİ VE KONTENJANLARI 2023! MEB 45 bin öğretmen atama branş dağılımı, atama KPSS puanları, ve şartları...
45 BİN ÖĞRETMEN ATAMASI BRANŞ BAZINDA KONTENJAN DAĞILIMI LİSTESİ | 45 bin yeni öğretmen ataması yapılacak. Cumhurbaşkanı Erdoğan, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, ''Eğitim sistemimizin kalitesini artırmak, eğitim kadromuzu daha da güçlendirmek için 45 bin yeni öğretmen ataması yapacağız. '' dedi. Atama tarihi, başvuru takvimi ve branş bazında kontenjan dağılımı açıklandı. Peki MEB 45 bin öğretmen ataması ne zaman yapılacak? 45 bin öğretmen ataması başvuru nereden, nasıl yapılır? Atama takvimi, kontenjanları, tahmini branş dağılımı ve şartları nasıl?
CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN'DAN 45 BİN ÖĞRETMEN ATAMA DUYURUSU
Son dakika haberi... Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, geçtiğimiz günlerde resmi twitter hesabından yaptığı açıklamada şu bilgilere yer vermişti:
"Sevgili vatandaşlarım, eğitim camiamızın değerli üyeleri, buradan sizlerle bir müjdeyi paylaşmak istiyorum.
2023 ÖĞRETMEN ATAMALARI TAKVİMİ: 45 BİN ÖĞRETMEN ATAMASI NE ZAMAN YAPILACAK?
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın 45 bin yeni öğretmen ataması yapılacağını açıklamasının ardından bir açıklama da Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer'den geldi.