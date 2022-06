MAZOTA 2.60 ZAM VAR MI? 14 Haziran 2022 EPGİS son dakika ZAMLI akaryakıt fiyat listesi: Mazot, Benzin, LPG! BP, Total, Opet, Petrol Ofisi

EN SON NE ZAMAN ZAM GELMİŞTİ?

27 Mayıs tarihinden itibaren geçerli olmak üzere benzinin litre fiyatına 1,45 lira, motorinin litre fiyatına 1,38 lira zam yapılmıştı. 28 Mayıs'ta benzinin litresi 70 kuruş, motorinin litresi 97 kuruş artış gösterirken 2 Haziran günü benzine 1 lira 22 kuruş ve motorine 1 lira 49 kuruş zam gelmişti. Son olarak 8 Haziran Çarşamba günü motorin fiyatı 1 lira 95 kuruş zamlanmıştı.