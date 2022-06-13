MAZOTA 2.60 ZAM VAR MI? 14 Haziran 2022 EPGİS son dakika ZAMLI akaryakıt fiyat listesi: Mazot, Benzin, LPG! BP, Total, Opet, Petrol Ofisi

AKARYAKIT ZAMLI FİYATLARI! MAZOTA 2.60 ZAM VAR MI? Benzin, motorin, LPG'ye zam gelecek mi, ne zaman? 1 litresi ne kadar, kaç TL olacak? soruları sıklıkla araştırılır. oldu. Milyonlarca sürücü 2.60 kuruşluk zam iddiasının detaylarını öğrenmek istiyor. Uluslararası brent petrol piyasalarındaki artış akaryakıt zammı haberlerini de beraberinde getiriyor. Hatırlanacağı üzere akaryakıtta 2 Haziran ve 8 Haziran günlerinde zam uygulanmıştı. Son olarak mazota yeni bir zam geleceği iddiası ortaya atıldı. Ancak konuya ilişkin açıklama geldi.