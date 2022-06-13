MAZOTA 2.60 ZAM VAR MI? 14 Haziran 2022 EPGİS son dakika ZAMLI akaryakıt fiyat listesi: Mazot, Benzin, LPG! BP, Total, Opet, Petrol Ofisi
Benzin, motorin, LPG fiyatları İstanbul başta olmak üzere 81 il genelinde sürücülerin gündeminde yer alıyor. Akaryakıta gelen peş peşe zamlar sonrası son olarak mazota 2.60 kuruşluk bir zam uygulanacağı iddia edildi. Vatandaşlar iddianın aslı var mı yok mu merak ediyor. İnternet arama motorlarında MAZOTA 2.60 ZAM VAR MI? Akaryakıta zam gelecek mi? soruları yoğun olarak araştırılıyor. Beklenen açıklama geldi. İşte 14 Haziran 2022 EPGİS son dakika akaryakıt fiyat listesi: Mazot, Benzin, LPG! BP, Total, Opet, Petrol Ofisi...
AKARYAKIT ZAMLI FİYATLARI! MAZOTA 2.60 ZAM VAR MI? Benzin, motorin, LPG'ye zam gelecek mi, ne zaman? 1 litresi ne kadar, kaç TL olacak? soruları sıklıkla araştırılır. oldu. Milyonlarca sürücü 2.60 kuruşluk zam iddiasının detaylarını öğrenmek istiyor. Uluslararası brent petrol piyasalarındaki artış akaryakıt zammı haberlerini de beraberinde getiriyor. Hatırlanacağı üzere akaryakıtta 2 Haziran ve 8 Haziran günlerinde zam uygulanmıştı. Son olarak mazota yeni bir zam geleceği iddiası ortaya atıldı. Ancak konuya ilişkin açıklama geldi.
MOTORİNE 2.60 ZAM VAR MI? MAZOT 30 TL Mİ OLACAK?
Benzin ve LPG'den sonra motorine de zam yapılacağı iddia edilmişti. EPGİS sosyal medya hesabından zam haberini yalanladı. EPGİS, "Sosyal medyada ve bazı basın organlarında bugün motorine 2,60 TL/LT zam geleceği bilgisi yayılmaktadır. Bugün için herhangi bir ürüne zam beklentisi yoktur. Yarın için ise bugün piyasalarda oluşacak değerler belirleyici olacaktır" denildi.
AKARYAKIT FİYATLARI
11 Haziran gece yarısından itibaren geçerli olmak üzere benzine 2,18 lira, LPG'ye 54 kuruş zam yapıldı. Benzin ve motorin fiyatlarına yine zam yapıldı. Bu gece yarısından itibaren geçerli olmak üzere benzine 2,18 lira, LPG'ye 54 kuruş zam geldi.
Uygulanan zamla birlikte benzinin litre fiyatı 28 TL'yi geçti. En son 8 Haziran'da motorin grubunda 1,93 TL zam yapılmıştı.
EN SON NE ZAMAN ZAM GELMİŞTİ?
27 Mayıs tarihinden itibaren geçerli olmak üzere benzinin litre fiyatına 1,45 lira, motorinin litre fiyatına 1,38 lira zam yapılmıştı. 28 Mayıs'ta benzinin litresi 70 kuruş, motorinin litresi 97 kuruş artış gösterirken 2 Haziran günü benzine 1 lira 22 kuruş ve motorine 1 lira 49 kuruş zam gelmişti. Son olarak 8 Haziran Çarşamba günü motorin fiyatı 1 lira 95 kuruş zamlanmıştı.