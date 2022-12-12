Mazot ve gübre desteği YATTI MI, ne zaman yatacak? Mazot ve Gübre Desteği Aralık ÖDEME LİSTESİ 2022! Ziraat Bankası - TC kimlik numarası sorgulama ekranı!

Mazot gübre desteğinin ödeneceği tarih çiftçilerin gündemindeki yerini korurken konu hakkında yapılan araştırmalar yoğunluk kazandı. Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından Mazot ve Gübre desteğinin ne zaman yatacağı hakkında açıklama geldi.. Peki, Mazot gübre desteği yattı mı? 2022 çiftçilere mazot gübre desteği ne zaman yatacak? İşte detaylar...