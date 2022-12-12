Mazot ve gübre desteği YATTI MI, ne zaman yatacak? Mazot ve Gübre Desteği Aralık ÖDEME LİSTESİ 2022! Ziraat Bankası - TC kimlik numarası sorgulama ekranı!
Mazot gübre desteğinde son durum merak ediliyor. Gübre ve mazot desteği yattı mı sorusunun yanıtı son günlerde çok araştırılan sorular arasında yer alıyor. Mazot ve gübre destek ödemesi alan binlerce çiftçi ödemelerin yapılacağı tarihe odaklandı. Peki, çiftçilere 2022 mazot ve gübre desteği ne zaman yatacak? İşte detaylar!
Mazot gübre desteğinin ödeneceği tarih çiftçilerin gündemindeki yerini korurken konu hakkında yapılan araştırmalar yoğunluk kazandı. Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından Mazot ve Gübre desteğinin ne zaman yatacağı hakkında açıklama geldi.. Peki, Mazot gübre desteği yattı mı? 2022 çiftçilere mazot gübre desteği ne zaman yatacak? İşte detaylar...
Mazot ve gübre desteği ödeme tarihi için beklentiler kasım ayına yöneldi. Tarım ve Orman Bakan Vahit Kirişçi'nin 2023 mart ayında ödenecek desteklerin 6 ay öne çekildiğini duyurmasının ardından 2022 Yılında Ödenebilmesine ve Bu Ödemelere İlişkin Finansman Maliyetlerinin Karşılanmasına İlişkin Cumhurbaşkanı Kararı, Resmi Gazete'de yayımlandı.
Hububatta (buğday, arpa, çavdar, yulaf, tritikale ve çeltik) 2022 üretim yılı tarımsal desteklerinden mazot ve gübre desteğinin 2022 yılından itibaren ödenebilmesine ilişkin usul ve esaslar Resmi Gazete'de yayımlanarak belirlendi.