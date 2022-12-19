Mazot Gübre desteği ÖDEME TAKVİMİ 2022-23! Aralık ayı Ziraat Bankası mazot ve gübre desteği yattı mı? T.C kimlik NO sorgulama ekranı ve listesi!

Mazot ve gübre desteği ödemelerinin yatırılacağı tarih binlerce vatandaş tarafınca dört gözle bekleniyor. Peki, Mazot ve gübre desteği ödemeleri ne zaman yatacak? 2022 gübre mazot desteği ödeme tarihleri belli oldu mu? İşte konu hakkında detaylı bilgiler...