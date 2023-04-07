Mayıs öncesi 16 milyon Bağ-Kur SSK emeklisine, EYT’liye 4’lü ödeme müjdesi! 16 günlük maaş farkı, promosyon, taze zamla YENİ TABLO geldi! 7.500 TL ve üstü maaş alan herkes...

Mayıs öncesi 16 milyon Bağ-Kur SSK emeklisine, EYT'liye 4'lü ödeme müjdesi! 16 günlük maaş farkı, promosyon, ekstra zamla yeni tablo geldi! 7.500 TL ve üstü maaş alan herkesi kapsıyor. Başkan Erdoğan emekliye müjdeleri peşi sıra duyurdu. Bu müjdeler sadece SSK ve Bağ-Kur emeklileri için değil EYT'liler için de sevindirici haberler içeriyor. EYT'liler 17 Nisan-17 Mayıs dönemine ait bir aylık maaş ödemesini ve 16 günlük maaş farkını alacak.