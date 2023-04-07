Mayıs öncesi 16 milyon Bağ-Kur SSK emeklisine, EYT'liye 4'lü ödeme müjdesi! 16 günlük maaş farkı, promosyon, taze zamla YENİ TABLO geldi! 7.500 TL ve üstü maaş alan herkes...
Geçtiğimiz ay SSK ve Bağ-Kur emeklilerini sevindiren bir dizi müjdeli haber ardı ardına geldi. Başkan Recep Tayyip Erdoğan en düşük emekli aylığı ödemesi 5 bin 500 liradan 7 bin 500 liraya yükseltildiğinin müjdesini milyonlarla paylaştı. Bu açıklama emekliler arasında büyük bir sevinç yarattı. Ayrıca ikramiye tutarı da 1.100 TL'den 2.000 TL'ye çıkarıldı. Bu artışlarla birlikte, emekliler ay sonuna kadar çifte kazanç sağlayacak. Öte yandan EYT'liler 1 Nisan itibarıyla maaşlarını almaya başladı. Ayrıca EYT'liye 4'lü müjde kapısı da aralandı.
07.04.2023 12:40 - Son Güncelleme: 07.04.2023 13:06
Mayıs öncesi 16 milyon Bağ-Kur SSK emeklisine, EYT'liye 4'lü ödeme müjdesi! 16 günlük maaş farkı, promosyon, ekstra zamla yeni tablo geldi! 7.500 TL ve üstü maaş alan herkesi kapsıyor. Başkan Erdoğan emekliye müjdeleri peşi sıra duyurdu. Bu müjdeler sadece SSK ve Bağ-Kur emeklileri için değil EYT'liler için de sevindirici haberler içeriyor. EYT'liler 17 Nisan-17 Mayıs dönemine ait bir aylık maaş ödemesini ve 16 günlük maaş farkını alacak.
Emekli aylığı bağlama işlemleri tamamlananlar ilk kazançlarını alıyor. Bu kapsamda fark ödemeleri yapılıyor.
FARK ÖDEMESİ YAPILACAK
Emekli aylıkları ayın 1'inde bağlanıyor. Emekli aylığı ödemeleri ise tahsis numarasının son rakamına göre yapılıyor.