Masada görüşülecek çözümler netleşiyor! 2022 yılı EYT'liler için çok önemli! 6.2 milyon yaşa takılana emekli maaşı müjdesi işte böyle gelecek!
2021 yılının sonlarında tekrar gündeme gelen emeklilikte yaşa takılanlar konusu yeni yıla girmemizle birlikte gündemdeki sıcaklığını koruyor. Bu kapsamda özellikle son dakika bilgileri geliyor ve önemli açıklamalar yapılıyor. EYT için bilindiği üzere Almanya ve Finlandiya başta olmak üzere 5 formül üzerinde duruluyor. Öte yandan diğer formüller için de hesaplamalar sık sık yapılıyor. Yaşa takılan yaklaşık 6.2 milyon vatandaş ise çalışma için hangi formüllerin görüşüldüğünü merak ederek hesaplamaları kapsamlı bir şekilde gün gün, saat saat inceliyor. Bu doğrultuda EYT hakkında tüm bilgileri sizler için derledik.
Masada görüşülecek çözümler netleşiyor. 2022 yılı EYT'liler için çok önemli! 6.2 milyon yaşa takılana emekli maaşı müjdesi işte böyle gelecek. Şüphesiz ki geçtiğimiz yılın son günlerinden bu yana 3600 ek gösterge, asgari ücret, emekli ve memur maaş zammıyla birlikte en çok gündeme gelen konulardan birisi de EYT oldu. Düzenlemeyle ilgili çalışmalar sürerken özelikle gözler resmi makamlardan yapılacak açıklamaya çevrildi. Öte yandan milyonların merakla beklediği çalışmanın bu yıl sonuna doğru çözülmesi beklentiler arasında yer alıyor.
EYT SON AÇIKLAMALAR
Emeklilikte yaşa takılanlar (EYT) için hükümetin bir çalışması olup olmadığı konusunda da değerlendirmelerde bulunan AK Parti Genel Başkanvekili Numan Kurtulmuş, "İmkanlar, öncelikler, şartlar değerlendirilir, buna göre vatandaşın talebiyle ilgili vakti zamanı geldiği zaman imkanlar elverdiğinde adımlar atılır." derken, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin de net bir çalışma yapıldıktan sonra açıklayacağız diye konuştu.
EYT ile ilgili çalışmalarda öncelikli olarak kapsamın belirlenmesi ve ardından emeklilik şartlarının oluşturulması bekleniyor.
HESAPLAMA NASIL YAPILACAK?
EYT kapsamının belirlenmesinden sonra emeklilik şartları için değişik formüller masaya gelecek.