Masada görüşülecek çözümler netleşiyor. 2022 yılı EYT'liler için çok önemli! 6.2 milyon yaşa takılana emekli maaşı müjdesi işte böyle gelecek. Şüphesiz ki geçtiğimiz yılın son günlerinden bu yana 3600 ek gösterge, asgari ücret, emekli ve memur maaş zammıyla birlikte en çok gündeme gelen konulardan birisi de EYT oldu. Düzenlemeyle ilgili çalışmalar sürerken özelikle gözler resmi makamlardan yapılacak açıklamaya çevrildi. Öte yandan milyonların merakla beklediği çalışmanın bu yıl sonuna doğru çözülmesi beklentiler arasında yer alıyor.