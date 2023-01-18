Mart ve Nisan aylarında... İslam Memiş’ten her şeyi değiştirecek altın açıklaması geldi! Gram altın, çeyrek altın tam altın, ata altın ne kadar oldu? Canlı altın fiyatları

2023 senesine süratli bir giriş yapan altın fiyatları hakkında bir son dakika açıklaması geldi. Altın fiyatları ile ilgili açıklamalar yapan altın ve para piyasaları uzmanı İslam Memiş, "Bunu sakın yapmayın" diyerek uyarıda bulundu. Gram altın, çeyrek altın tam altın, ata altın ne kadar oldu? İşte canlı altın fiyatları.