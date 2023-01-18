Mart ve Nisan aylarında... İslam Memiş'ten her şeyi değiştirecek altın açıklaması geldi! Gram altın, çeyrek altın tam altın, ata altın ne kadar oldu? Canlı altın fiyatları
Katıldığı bir televizyon programında 2023 senesinde altın fiyatları ön görülerini değerlendiren para piyasaları uzmanı İslam Memiş, gram altında kademeli olarak beklediği yeni zirveleri belirtti. Kısa vadede bir geri çekilmeden de bahseden Memiş, "Alım fırsatını kaçırmayın" dedi. Peki gram altın, çeyrek altın tam altın, ata altın ne kadar oldu? İşte canlı altın fiyatları.
18.01.2023 11:54 - Son Güncelleme: 18.01.2023 11:54
2023 senesine süratli bir giriş yapan altın fiyatları hakkında bir son dakika açıklaması geldi. Altın fiyatları ile ilgili açıklamalar yapan altın ve para piyasaları uzmanı İslam Memiş, "Bunu sakın yapmayın" diyerek uyarıda bulundu. Gram altın, çeyrek altın tam altın, ata altın ne kadar oldu? İşte canlı altın fiyatları.
Fiziki tarafta da sadece dolar kurundan destek almıştı. 2022'de yüzde 43 değer kazanan gram altının 2023'te yüzde 60'tan fazla getiri sağlayabileceğini tahmin ediyoruz.