Mart ayı emekli maaşları YATTI MI 2023? Bu ay SSK, Bağkur, 4C, Emekli Sandığı maaşları erken yatacak mı? Tahsis nosuna göre maaş ödeme takvimi!

Emekli maaşı ödeme takvimi merak ediliyor. 6 Şubat Kahramanmaraş depremi sebebiyle emekli aylık ödemeleri öne alınmıştı. Ancak maaşların Mart ayında erken ödenip ödenmeyeceği ile ilgili resmi bir açıklama bulunmuyor. İşte emekli maaşı ödeme tarihleri...