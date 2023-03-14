Mart ayı emekli maaşları ne zaman ödenecek? Emekli aylıkları bu ay erken mi yatacak? Emekli ve memur maaşları ödeme tarihleri 2023!

6 Şubat'ta Kahramanmaraş'ta meydana gelen deprem felaketi nedeniyle Şubat ayı emekli ve memur maaşları erkenden hesaplara geçmişti. Mart ayının ortalarına geldiğimi şu günlerde de halen bu ayki maaşlarını almamış olan milyonlarca emekli ve memur maaşlarının ne zaman yatacağını merak ediyor. Bu noktada internet arama motorlarında ''Mart ayı emekli maaşları ne zaman ödenecek? Emekli aylıkları bu ay erken mi yatacak?'' soruları araştırılmaya başlandı. İşte konuya ilişkin son gelişmeler...