Mart ayı emekli maaşları ne zaman ödenecek? Emekli aylıkları bu ay erken mi yatacak? Emekli ve memur maaşları ödeme tarihleri 2023!
Mart ayı emekli maaşları ne zaman ödenecek, bu ay erken mi yatacak merakla araştırılıyor. Hatırlanacağı üzere geçtiğimiz Şubat ayında deprem felaketi nedeniyle hem memur hem emekli maaşları erken yatırılmıştı. Mart ayı maaşlarını bekleyenler de bu ay erken yatar mı öğrenmek istiyor. Peki konuya ilişkin açıklama var mı? İşte Emekli ve memur maaşları ödeme tarihleri 2023! 4a, 4b, 4c...
6 Şubat'ta Kahramanmaraş'ta meydana gelen deprem felaketi nedeniyle Şubat ayı emekli ve memur maaşları erkenden hesaplara geçmişti. Mart ayının ortalarına geldiğimi şu günlerde de halen bu ayki maaşlarını almamış olan milyonlarca emekli ve memur maaşlarının ne zaman yatacağını merak ediyor. Bu noktada internet arama motorlarında ''Mart ayı emekli maaşları ne zaman ödenecek? Emekli aylıkları bu ay erken mi yatacak?'' soruları araştırılmaya başlandı. İşte konuya ilişkin son gelişmeler...
BAKANLIKTAN EMEKLİ MAAŞI AÇIKLAMASI
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı tarafından Şubat ayı maaşlarına ilişkin olarak Twitter hesabından yapılan açıklamada, "Yaşanan deprem felaketi nedeniyle 4A ve 4B kapsamındaki 2023/Şubat ödeme dönemi gelir/emekli aylıkları erken ödenecektir. Geçmiş Olsun Türkiye" ifadelerine yer verilmişti.