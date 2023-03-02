İL İL ZAMLI Mart ayı Mazot Gübre desteği ÖDEME TAKVİMİ! Mart 2023 Mazot ve Gübre Desteği YATTI MI, ne zaman yatacak? Ziraat e-Devlet TCKN ile sorgulama!

2023 Mart ayı mazot ve gübre desteği ödeme tarihleri hakkında araştırmalar hızlandı. Binlerce kişi mazot ve gübre desteklerinin hangi tarihte hesaplarda olacağını merak ediyor. Bu bağlamda Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli'nin tarımsal destek ödemelerine ilişkin duyuru yapıp yapmadığı sorgulanıyor. Peki, 2023 Mart ayı mazot gübre desteği kaç TL? Ziraat Bankası mazot gübre desteği ne zaman ödenecek? İşte 2023 ödeme takvimi!