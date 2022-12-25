Marketlerden ekonomik YILBAŞI SEPETLERİ! HİNDİ 69.90 TL, lüks kuruyemiş 33.90 TL! 25-31 Aralık 2022 ŞOK, A101, Migros, BİM indirimli fiyatlar....
Yeni yılın gelmesine sayılı günler kala birçok market indirimli fırsatlarını sunmaya başladı. Carrefour, Migros ve Macrocenter yılbaşı sepetleri büyük ilgi görürken, BİM, A101, ŞOK'ta yer alan indirimli yeni yıl fırsatları da araştırılıyor. Hindiden mezeye, atıştırmalıklardan içeceklere kadar birçok gıda ürününde indirim yapıldı. Yılbaşını evde güzel bir yemek yiyerek ailecek girmek isteyenler ise marketlerin yaptığı indirimleri araştırıyor. İşte A101, BİM, ŞOK indirimleri ve yılbaşı sepeti fiyatları...
Migros, Carrefour, Macrocenter gibi marketler yılbaşı için ekonomik sepetlerini yayımladı. Bunun yanında A101, ŞOK, BİM gibi marketler ise 25-31 Aralık arasında geçerli olacak indirimlerini listeledi. Yeni yılı evinde güzel bir yemekle geçirmek isteyenler için kuruyemişten içeceğe hindiden atıştırmalığa %30'a varan indirimler yapıldı. İşte marketlerin yeni yıl indirimleri ve yılbaşı sepet fiyatları...
First 60dk Yeşil Nane Aromalı Sakız 27 G (2 Adet)
Toblerone Sütlü 100 Gr
Oreo Vanilya Aromalı Dolgulu Kakaolu Bisküvi 110 Gr
Godiva %72 Bitter Çikolata Kare 60 G
Patiswıss Kakao Çekirdekli Karamelli Beyaz Çikolata70 G
Haribo Chamallows Çikolata Dolgulu 62 G
Schweppes Sıfır Tonik Tonik 1 L
Cappy Meyve Kokteyli 1 L
Lipton Şeftali Pet 1 L
Sprite Pet 1 L
Coca-Cola Şekersiz 1 L Pet
Nescafe Xpress Beyaz 250 Ml
Red Bull Organics Kola Kutu 250 Ml
Red Bull 250 Ml