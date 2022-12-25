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Haberler Ekonomi Marketlerden ekonomik YILBAŞI SEPETLERİ! HİNDİ 69.90 TL, lüks kuruyemiş 33.90 TL! 25-31 Aralık 2022 ŞOK, A101, Migros, BİM indirimli fiyatlar....

Marketlerden ekonomik YILBAŞI SEPETLERİ! HİNDİ 69.90 TL, lüks kuruyemiş 33.90 TL! 25-31 Aralık 2022 ŞOK, A101, Migros, BİM indirimli fiyatlar....

Yeni yılın gelmesine sayılı günler kala birçok market indirimli fırsatlarını sunmaya başladı. Carrefour, Migros ve Macrocenter yılbaşı sepetleri büyük ilgi görürken, BİM, A101, ŞOK'ta yer alan indirimli yeni yıl fırsatları da araştırılıyor. Hindiden mezeye, atıştırmalıklardan içeceklere kadar birçok gıda ürününde indirim yapıldı. Yılbaşını evde güzel bir yemek yiyerek ailecek girmek isteyenler ise marketlerin yaptığı indirimleri araştırıyor. İşte A101, BİM, ŞOK indirimleri ve yılbaşı sepeti fiyatları...

takvim.com.tr
25.12.2022 22:40 - Son Güncelleme: 25.12.2022 22:41
Marketlerden ekonomik YILBAŞI SEPETLERİ! Doyasıya bir akşam yemeği için İNDİRİMLİ FIRSATLAR! 25-31 Aralık 2022 ŞOK, A101, Migros, BİM fiyatları...

Migros, Carrefour, Macrocenter gibi marketler yılbaşı için ekonomik sepetlerini yayımladı. Bunun yanında A101, ŞOK, BİM gibi marketler ise 25-31 Aralık arasında geçerli olacak indirimlerini listeledi. Yeni yılı evinde güzel bir yemekle geçirmek isteyenler için kuruyemişten içeceğe hindiden atıştırmalığa %30'a varan indirimler yapıldı. İşte marketlerin yeni yıl indirimleri ve yılbaşı sepet fiyatları...

GALERİ DEVAM EDİYOR
Marketlerden ekonomik YILBAŞI SEPETLERİ! Doyasıya bir akşam yemeği için İNDİRİMLİ FIRSATLAR! 25-31 Aralık 2022 ŞOK, A101, Migros, BİM fiyatları...

🎄 MİGROS YILBAŞI SEPETİ 325 TL

Doritos Taco Aile Oğlan 72 G

Lays Fırndan Kaşar&Soğan Tadnda Patates Çerezi 96 G

Fırfırlı Orijinal Süper Boy 107 G

Master Nut Kızartılmış Yer Fıstığı - Tuzlu 150 G

Master Nut X Nr1 Karışık Kuruyemiş 140 Gr

Peyman Nutzz Barbekü Mısır Çerezi 110G

Marketlerden ekonomik YILBAŞI SEPETLERİ! Doyasıya bir akşam yemeği için İNDİRİMLİ FIRSATLAR! 25-31 Aralık 2022 ŞOK, A101, Migros, BİM fiyatları...

First 60dk Yeşil Nane Aromalı Sakız 27 G (2 Adet)

Toblerone Sütlü 100 Gr

Oreo Vanilya Aromalı Dolgulu Kakaolu Bisküvi 110 Gr

Godiva %72 Bitter Çikolata Kare 60 G

Patiswıss Kakao Çekirdekli Karamelli Beyaz Çikolata70 G

Haribo Chamallows Çikolata Dolgulu 62 G

Schweppes Sıfır Tonik Tonik 1 L

Cappy Meyve Kokteyli 1 L

Lipton Şeftali Pet 1 L

Sprite Pet 1 L

Coca-Cola Şekersiz 1 L Pet

Nescafe Xpress Beyaz 250 Ml

Red Bull Organics Kola Kutu 250 Ml

Red Bull 250 Ml

Marketlerden ekonomik YILBAŞI SEPETLERİ! Doyasıya bir akşam yemeği için İNDİRİMLİ FIRSATLAR! 25-31 Aralık 2022 ŞOK, A101, Migros, BİM fiyatları...

Mcvıtıes Karamelli Bisküvi 120 G

Mcvıtıes Sütlü Çikolata Kaplı Atıştırmalık Bisküvi 67 G

Godiva Antep Fıstıklı Karamelli Sütlü Çikolata Kare 60 G

Olips Mini Nane Mango Portakal 12.5 Gr

First 60dk Nane Aromalı Sakız 27 Gr

Marketlerden ekonomik YILBAŞI SEPETLERİ! Doyasıya bir akşam yemeği için İNDİRİMLİ FIRSATLAR! 25-31 Aralık 2022 ŞOK, A101, Migros, BİM fiyatları...

Kurukahveci Mehmet Efendi 100 Gr

Nescafe Gold 50 G Ekonomik Paket

Starbucks Caramel Latte Premium Kahve Karışımı 21.5 Gr

Starbucks Vanilla Latte Premium Kahve Karışımı 21.5 Gr

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