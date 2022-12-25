Marketlerden ekonomik YILBAŞI SEPETLERİ! HİNDİ 69.90 TL! 25-31 Aralık 2022 ŞOK, A101, Migros, BİM indirimli fiyatlar....

Migros, Carrefour, Macrocenter gibi marketler yılbaşı için ekonomik sepetlerini yayımladı. Bunun yanında A101, ŞOK, BİM gibi marketler ise 25-31 Aralık arasında geçerli olacak indirimlerini listeledi. Yeni yılı evinde güzel bir yemekle geçirmek isteyenler için kuruyemişten içeceğe hindiden atıştırmalığa %30'a varan indirimler yapıldı. İşte marketlerin yeni yıl indirimleri ve yılbaşı sepet fiyatları...