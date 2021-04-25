RAMAZAN İMSAKİYE
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Marketlerde tarih olacak! Kabul edildiği gün raflardan kalkacak! BİM, ŞOK, A101, Migros'ta son dakika artık...

BİM, ŞOK, A101, Migros'ta son dakika artık... Büyük market zincirleri tarafından pek çok mahsulün satışı yapılıyor ve ilçelerde onlarca şubesinde satış hakikatleştiriyor. Son olarak marketler hakkında yeni bir karar alınma düzeyine gelindi. Ticaret Bakanlığı, küçük esnafı gözetmek için zincir marketlerle alakalı bir idaremelik hazırlıyor. Ticaret Bakanlığı tarafından AVM ve zincir marketlerde ürün ve saat düzenlemesini içinde bulunduran taslak hazırlandı. Yönetmelikte yer alan bilgilere göre marketlerin satışını yaptığı bazı ürünler artık raflarda yer almayacak. Özellikle elektronik ürünler yönetmelik kabul edilirse satışa sunulamayacak.

25.04.2021 10:22 - Son Güncelleme: 25.04.2021 10:22
Marketlerde tarih olacak! Kabul edildiği gün raflardan kalkacak! BİM, ŞOK, A101, Migros'ta son dakika artık...

Marketlerde bu ürünlerle ilgili karar kabul edildiğinde artık satışı yapılamayacak. Market zincirleri tarafından pek çok ürünün satışı aktif olarak yapılıyor. Özellikle teknoloji ürünleri her hafta yoğun ilgi görüyor. Son düzenlemeye göre marketlerde satılan bazı ürünlerin satışında değişim yaşanabilir. Büyük market zincirlerinde bilindiği üzere haftanın iki günü aktüel ürünler satışa sunuluyor ve ürünler daha gelir gelmez tükeniyor. Ticaret Bakanlığı, küçük esnafı desteklemek adına yeni yönetmelik üzerinde çalışmalar yapıyor. Eğer bu yönetmelik kabul edilirse büyük market zincirlerinin teknoloji ürünler, cep telefonu, sigara, beyaz eşya ve elektronik ürün satışı yapamayacak.

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Marketlerde tarih olacak! Kabul edildiği gün raflardan kalkacak! BİM, ŞOK, A101, Migros'ta son dakika artık...

Taslağa göre, bakkal gibi küçük perakendecilerin taleplerinin karşılanması ve bu kesimin korunması hedefleniyor.


Marketlerde tarih olacak! Kabul edildiği gün raflardan kalkacak! BİM, ŞOK, A101, Migros'ta son dakika artık...

O ÜRÜNLER SATILAMAYACAK

Milliyet gazetesinden Mithat Yurdakul'un haberinde yer verdiği Ticaret Bakanlığı'nın taslak düzenlemesine göre, elektronik ortamda satış ve 1500 metrekareden büyük mağazalar hariç olmak üzere, zincir gıda marketlerinde tütün mamülü, mobilya, cep telefonu, elektronik eşya ve beyaz eşya satılamayacak.

Marketlerde tarih olacak! Kabul edildiği gün raflardan kalkacak! BİM, ŞOK, A101, Migros'ta son dakika artık...

Küçük esnafı korumak amacıyla, zincir gıda marketleri, pazar günleri saat 11.00'den önce açılamayacak.


Marketlerde tarih olacak! Kabul edildiği gün raflardan kalkacak! BİM, ŞOK, A101, Migros'ta son dakika artık...

Ticaret Bakanlığı'nın hazırladığı kanun teklifi taslağına göre, perakende ticaretin rekabet şartlarına göre yapılması, tüketicinin korunması ve perakende işletmelerin dengeli şekilde büyümesi için bir dizi düzenlemeye gidilecek.