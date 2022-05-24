Marketlerde bu ürünler artık raflarda yer almayacak! Ve uygulama geçiliyor! BİM, ŞOK, A101’de bundan sonra... Denk gelen şaşıp kalacak!

Haftanın iki ya da üç günü aktüel ürünler kataloğu ile onlarca ürünü satışa sunan büyük market zincirleriyle ilgili önemli bir karar alınabilir. Ticaret Bakanlığı, küçük esnafı korumak için zincir marketlerle ilgili bir yönetmelik hazırlamaya başladı. Ticaret Bakanlığı tarafından AVM ve zincir marketlerde ürün ve saat düzenlemesini içinde bulunduran taslak hazırlanmıştı. Buna göre, marketlerin satışını yaptığı bazı ürünler artık raflarda yer almayacak. Özellikle elektronik ürünler yönetmelik kabul edilirse satışa sunulamayacak. Aynı zamanda birçok market Pazar günü saat 11.00'den önce kepenklerini kaldıramayacak. Peki, ne zaman yürürlüğe girecek? İşte detaylar!