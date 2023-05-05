Mahallesinde BİM veya A101 market olanlara dağıtılacak! Akşam 9'a kadar açık gitmeyen bin pişman! 5 MAYIS 2023 AKTÜEL ÜRÜNLER KATALOĞU!
A101 - BİM 5 MAYIS 2023 AKTÜEL ÜRÜNLER KATALOĞU YAYIMDA! A101, BİM marketleri güncel aktüel ürünler kataloğunu yayımladı. Bu hafta iki markette de indirim bulunuyor. BİM'de Sıcak Hava Saç Şekillendirici 699 TL, kol saati 449 TL, Çift Kişilik Nevresim Takımı 499 TL'ye satılıyor. A101'de ise Yağsız Fritöz Airfryer 1.799 TL, Arzum ütü 679 TL, Samsung süpürge makinesi 2 bin TL. İşte bu haftanın A101, BİM kataloğu.
05.05.2023 14:23 - Son Güncelleme: 05.05.2023 14:28
Mahallesinde BİM veya A101 market olanlar dikkat bu ürünler indirimli fiyatıyla satışa çıktı. Bugünden itibaren geçerli! Hem BİM hem A101 marketlerinde yeni indirimli ürünler belli oldu. 5 Mayıs 2023 tarihi itibariyle yağ, çay, tuvalet kağıdı, saç şekillendirici, saat ,nevresim, masaj aleti, kurutma makinesi, bluz, sabun ve daha yüzlerce üründe fiyatlar düştü. İşte BİM, A101 5 Mayıs 2023 aktüel ürünler kataloğu fiyat listesi.