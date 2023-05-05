Mahallesinde BİM veya A101 market olanlara dağıtılacak! Akşam 9'a kadar açık gitmeyen bin pişman! 5 MAYIS 2023 AKTÜEL ÜRÜNLER KATALOĞU!

Mahallesinde BİM veya A101 market olanlar dikkat bu ürünler indirimli fiyatıyla satışa çıktı. Bugünden itibaren geçerli! Hem BİM hem A101 marketlerinde yeni indirimli ürünler belli oldu. 5 Mayıs 2023 tarihi itibariyle yağ, çay, tuvalet kağıdı, saç şekillendirici, saat ,nevresim, masaj aleti, kurutma makinesi, bluz, sabun ve daha yüzlerce üründe fiyatlar düştü. İşte BİM, A101 5 Mayıs 2023 aktüel ürünler kataloğu fiyat listesi.