Mağazalar ACİL 7.500 TL'ye çalışacak personeller arıyor! İstanbul + onlarca ilde iş ilanı yayımlandı! 18-40 yaş arası diplomasız, sınavsız, şartsız...
İş arayanlara mağazalarda dolgun maaşla çalışma fırsatı! 2022 yılında bir çok alanda iş ilanı yayımlanıyor. Bu ilanlar arasında mağaza personel alım ilanları da yer alıyor. Mağazalar part time ve full time olarak iki farklı sistem üzerinden işleyiş sürdürmektedir. Yarı zamanlı ve tam zamanlı çalışanların aldıkları maaş da buna göre değişmektedir. Öte yandan mağaza müdürü, müdür yardımcısı, satış danışmanı, kasiyer gibi farklı pozisyonlarda da ödemeler değişmektedir. İşte en az 5.500 TL'ye ortalama 7.500 TL'ye çalışabileceğiniz mağaza iş ilanları...
Mağazalar özellikle yaz aylarında işe alımlarını arttırıyor. Yaz tatili devam ederken milyonlarca kişi alışverişe yöneliyor. Hal böyle olunca onlarca ilden ilanlar yayımlanıyor. Boş kadrolara alımlar Temmuz ayında da devam ediyor. İstanbul dahil bir çok ilde satış danışmanı, kasiyer, mağaza müdürü, mağaza müdür yardımcısı işe alınacak. Asgari ücretin artmasıyla birlikte çalışanlar 5.500 TL'den düşük maaş almayacak. Kişinin çalıştığı pozisyona göre ortalama 7.500 TL aylık maaş veriliyor. İşte detaylar...
2022 yılında en çok işe alım yapan iş yerleri arasında mağazalar ön sıralarda yer alıyor. Peki bu yıl mağaza iş ilanları yayımlandı mı? İşte personel alım ilanları;
KOTON PERSONEL ALIMI VE İŞ İLANLARI
Koton mağazaları sürekli olarak sirkülasyon yaşayan şirketlerden bir tanesidir. Bu nedenle sık sık personel ihtiyacı duyan Koton, sürekli olarak iş ilanları yayımlayarak kendilerine başvuran adayları değerlendirmektedir. Özellikle bayan adaylar için tercih edilen mağazalar arasında ilk sırada yer alan Koton'da çalışan personel sayısının yaklaşık %60'dan fazlası kadındır.
Koton iş başvuru formları incelenirken yenilikçi ve gelişime açık adaylar ilk sırada tercih edilmektedir. Özellikle yaratıcı adayların tercih edilmesinin nedenlerinden birisi de vazgeçilmez olmalarıdır. Koton İnsan Kaynakları başvuruları değerlendirirken kişilerin işe adaptasyon sorunları ile de bire bir ilgilenmektedir.