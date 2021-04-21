Maddi güvencesi olmayan ailelerin kira ödemesine gerek kalmadı ödemeler kesinleşti! Devletten kiracılara kira yardımı!
Peş peşe açıklandı! Maddi güvencesi olmayan ailelerin kira ödemesine gerek kalmadı ödemeler kesinleşti! Evi olmayan kirada oturan vatandaşlar Aile Bakanlığı kira yardımı ödemesi yapıyor. Aile Bakanlığı üzerinden 3294 sayılı kanun kapsamında ödenen kira yardımı almak için vatandaşlar başvuru koşullarını sağlamaları durumunda; yaşadıkları ilçede yer alan ve genellikle kaymakamlık bünyesinde hizmet veren Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakıflarına başvurularını yapabilirler. Peki, kentsel dönüşüm kira yardımı nedir, kimlere verilir, devletin kira yardımı ne kadar, devletin kira ödemesi ne kadar, kiracılara devlet yardımı ve hibe para desteği var mı, pandemi ve korana virüs salgını nedeni ile kira desteği ve kira destek kredisi var mı?
Devlet tarafından sağlanan çok sayıda yardım ödemesi bulunuyor. Bu ödemeler vatandaşların içerisinde bulundukları zor durumlardan kurtulmaları ve mağduriyet yaşamamaları adına sağlanıyor. Devletin para yardımları programı arasında Çevre ve Şehircilik Bakanlığı üzerinden yapılan kentsel dönüşüm kira yardımı programı da yer almaktadır. Türkiye'nin en büyük ve en pahalı üç şehri arasında gösterilen Ankara, İstanbul ve İzmir için kentsel dönüşüm kira yardımı rakamı 1.150 lira olarak ödenmektedir. Kira yardımı alabilmek için tahliyeden itibaren en geç 1 yıl içinde başvuru yapılması gerekiyor.
KİRACILARA 2 BİN 300 TL TAŞINMA DESTEĞİ ÖDEMESİ YAPILIYOR!
Kentsel dönüşümde evini boşaltan ve taşınan kiracılara ise taşınma desteği adı altında devlet tarafından illere göre belirlenmekle beraber en düşük bin 430 TL ve en yüksek 2 bin 350 liralık taşınma yardımı desteği ödemesi yapılmaktadır.
Taşınma desteği almak için başvuru yapılan kişinin evinin kentsel dönüşüm kapsamı altında riskli yapı olması nedeni ile yıkılması zorunluluğu bulunmaktadır.
KENTSEL DÖNÜŞÜM KİRA YARDIMI VE TAŞINMA DESTEĞİ BAŞVURUSU NEREDEN, NASIL YAPILIR?
Devlet tarafından sunulan yardımlardan yararlanmak isteyen kişilerin evlerinin riskli yapı ilan edilmesinin ardından işlemlerini yapmaları gerekmektedir.
Kentsel dönüşüm kapsamında yıkım kararı çıkan taşınmazın tahliye tarihinden itibaren bir yıl içinde veya riskli yapının yıktırıldığı tarihten itibaren üç ay içinde, riskli yapının bulunduğu il sınırları içerisinde yer alan Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Müdürlükleri ile Belediyeler üzerinden gerekli evraklar ile başvuru yapmaları zorunludur.