Maaşlara iyileştirme yapıldı, kazanç takvimi netleşti! SSK SGK, Bağkur'lu emekliye 2022'de %67 zam, iki ikramiye, promosyon kapısı aralanıyor. 13 milyon emekli ve 4 milyon memur, 3 Ocak Pazartesi günü yeni zamlı maaşlarını öğrendi. Öte yandan Başkan Erdoğan en düşük emekli maaşının 2.500 TL olduğunu duyurdu. Zamlı maaşlarını heyecanla bekleyen emekliler ödemelerin yapılacağı tarihe odaklandı. 2022 yılında emeklilere Temmuz ayında maaş zammı, iki ikramiye ve bir de promosyon ödemesi (henüz taahüt vermemiş ya da süresi dolanlara) yapılacak.