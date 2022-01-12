Maaşlara iyileştirme yapıldı kazanç takvimi netleşti! SSK SGK, Bağkur'lu emekliye 2022'de %67 zam, iki ikramiye, promosyon kapısı aralanıyor!
Bu ayın ilk günlerinde zamlı maaşları belli olan emekli ve memurlar ödemelerin yapılacağı tarihlere odaklandı. Bilindiği üzere en düşük emekli maaşı 2.500 TL olmuştu. 2022 yılında Ramazan ve Kurban Bayramı öncesinde iki ikramiye alacak olan emeklilerin zamlı maaşları 17 Ocak itibariyle hesaplarda olacak. Öte yandan Temmuz ayında 2022 yılının ilk 6 aylık enflasyonuna göre emekli maaşlarına bir zam daha yapılacak. Yeni emekli olanlar ya da henüz bir bankaya taahüt verip tercih yapmamış olanlar ise seçimini yaparak bir promosyon imkanına sahip olacak. Yeni promosyon ücretlerinin de bankalar tarafından yakında duyurulması bekleniyor.
Maaşlara iyileştirme yapıldı, kazanç takvimi netleşti! SSK SGK, Bağkur'lu emekliye 2022'de %67 zam, iki ikramiye, promosyon kapısı aralanıyor. 13 milyon emekli ve 4 milyon memur, 3 Ocak Pazartesi günü yeni zamlı maaşlarını öğrendi. Öte yandan Başkan Erdoğan en düşük emekli maaşının 2.500 TL olduğunu duyurdu. Zamlı maaşlarını heyecanla bekleyen emekliler ödemelerin yapılacağı tarihe odaklandı. 2022 yılında emeklilere Temmuz ayında maaş zammı, iki ikramiye ve bir de promosyon ödemesi (henüz taahüt vermemiş ya da süresi dolanlara) yapılacak.
EN DÜŞÜK MAAŞ 2.500 TL
En düşük emekli aylığı Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın açıkladığı müjdeyle 2 bin 500 liraya yükseltildi.
Taban emekli aylığı; Bağ- Kur esnaf emeklilerinde 2 bin 350 liradan 2 bin 948 liraya, 2000'den önce emekli olan SSK'lılarda 2 bin 624 liradan 3 bin 292 liraya, memur emeklilerinde ise 3 bin 275 liradan 4 bin 175 liraya çıktı.
BU AY HESAPTA
SSK emeklilerine zamlı maaşları 17-26 Ocak, Bağ-Kur emeklilerine de 25-28 Ocak tarihleri arasında ödenecek. Memur emeklileri ise her ayın 1'i ile 5'i arasında maaş alıyor.