Maaşlara 2.000 TL fark eklenecek! Emekli ve memura ek bir zam daha geliyor! Meclis yolu kısaldı: İkramiyeler 35 bin TL’ye çıkacak!

Memurların hem gelirini hem de emekli aylığını artıracak 3600 ek gösterge ile ilgili detaylar netleşmeye başlıyor. Öğretmen, polis, hemşire, din görevlilerinin yanı sıra yöneticiler, avukatlar, teknik, sağlık hizmetleri, genel idare, yardımcı hizmetler sınıfı da kapsama alınacak. Türkiye Emekliler Derneği (TÜED) Genel Başkanı Kazım Ergün, 3600 ek gösterge düzenlemesinin kapsamına tüm kamu çalışanları ve emeklilerinin de dahil edilmesini talep etti. Ergün, Ergün, 3600 ek göstergenin memur maaşlarının, emekli aylıklarının ve emekli ikramiyelerinin hesaplanmasında uygulanan bir hesaplama yöntemi olduğunu belirterek, ek gösterge rakamı yükseldikçe emekli aylığı ve ikramiyesinin de yükseldiğini vurguladı. Peki, 3600 ek göstergeden tüm memurlar yararlanabilecek mi? İşte merak edilenler!