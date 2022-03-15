Maaşlar, emekli aylıkları ve ikramiyeler, tümüne reset atılıyor! 3600 ek gösterge ile maaşlar güncelleniyor! Tüm çalışanlar ve emekliler...
3600 ek göstergede 2. toplantı 16 Mart'ta gerçekleştirilecek. Milyonlarca memur ve memur emeklisinin gözü kulağı bu toplantıda. Çalışmalarda kritik sürece girildi, detaylar tek tek gün yüzüne çıkmaya başladı. Yapılan yeni düzenleme ile maaş dengesizlikleri tarihe karışacak. Sorunun çözümü için 15'e yakın alternatifli taslak masada yer alıyor. Toplantı neticesinde kamu çalışanlarının tümünün maaşları güncellenecek. Ayrıca askerler, hakimler ve öğretim üyelerinin ek göstergeleri de ele alınacak. Ek olarak yardımcı hizmetler sınıfında olan unvanlara da yeni ek gösterge verilecek. İşte detaylar...
3600 ek gösterge düzenlemesinde gelişmeler yaşanıyor. 2. toplantı 15 Mart Çarşamba günü saat 10.30'da yapılacak. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığının koordinatörlüğünde gerçekleştirilecek toplantıya Memur-Sen yönetiminin yanı sıra Hazine ve Maliye Bakanlığı, Cumhurbaşkanlığı Strateji ve Bütçe Başkanlığı ile İdari İşler Başkanlığı Personel ve Prensipler Genel Müdürlüğü yetkilileri de katılım gösterecek. Hazırlanan son alternatifli taslaklar gün yüzüne çıktı. Bu taslaklara göre sonuca varılacak. Polis, öğretmen hemşire ve diğer meslek gruplarını ilgilendiriyor. İşte taslakların detayları...
3600 ek gösterge için verilecek karar bekleniyor. Kamuda çalışan 4 milyon kişinin maaşını doğrudan etkileyecek ek gösterge düzenlemesi için nefesler tutuldu. İşte 3600 ek göstergede son durum…
👉SORUN TARİHE KARIŞACAK
1995 yılında 657 sayılı yasanın ekli cetvelinde belirlenen ek gösterge rakamları zamanla yapılan değişikliklerle farklılıklar göstermeye başladı. Memurların maaşlarının belirlenmesinde kullanılan parametrelerden birisi olan ek gösterge aynı zamanda emekli maaşını ve emekli ikramiyelerini de belirliyor.
1995 yılından bu yana zaman zaman yapılan değişikliklerle çeşitli meslek gruplarında ek göstergeler artırıldı. Ancak bu durum sistemde adaletsizliklere de yol açtı. Şube müdürü daha az gösterge alırken altında çalışan memurlar yüksek göstergede kaldı. Yapılan düzenleme ile bu düzensizliklerin tarihe karışması amaçlanıyor.