Maaşlar bir kere daha artacak! Vatandaşın gönlü hoş oldu! Tüm zamlara ek 2 bin 115 TL, 2 bin 240 TL, 2 bin 463 TL artış müjdesi!
Tüm zamlara ek 2 bin 115 TL, 2 bin 240 TL, 2 bin 463 TL artış müjdesi! Memur emeklilerine ise çifte fark ödemesi yapılacak. İlk fark %30 zam bağlamında olacak. Kimi emekliler 1 aylık, kimileri 3 aylık zam farkı alacak. Aylıklarını her ay alanlara; Ocak ayı olmak üzere 1 aylık tutarında, aylıklarını 3'er aylıklar halinde almakta olanlardan Kasım-Aralık-Ocak döneminde aylık alanlara 1 aylık tutarında, Aralık-Ocak-Şubat döneminde aylık alanlara 2 aylık tutarında, Ocak-Şubat-Mart döneminde aylık alanlara 3 aylık tutarında aylık farkı tahakkuk ettirilecek.
01.02.2023 13:26 - Son Güncelleme: 01.02.2023 13:26
Yüzde 30 Ocak zammı en düşük memur emeklisi aylığını 6 bin 78 liradan 20 kuruştan 7 bin 901 lira 66 kuruşa çıkardı. En düşük maaşta bin 823 lira 46 kuruşluk artış yaşandı.
Ek Gösterge Ödemesi De Var
Memur emeklilerine bir zam farkı da ek gösterge bağlamında ödendi. Bu planlamayla ek göstergesi 600 puan çoğalan emeklilerin aylıklarında 260 lira artış oldu.