Maaşlar 30.000 TL’ye kadar çıkıyor! Sınav, bölüm ve KPSS şartı da yok, yüz binlerce kişiye iş müjdesi!

Sayıları her geride bıraktığımız gün artıyor. Yüz binlerce şahsa iş kapısı. KPSS ya da imtihan koşulu da yok. Maaşları da 7 bin liradan başlıyor. Bölüm mühim değil. İnternet sistemleri bilgi kapasitesi mühim. Pandemiyle eş güdümlü süratle büyüyen e-ticaret pazarında şirket adedinin 350 bine ulaşması bekleniyor. Lojistik sektörü de dahil bu alanda çalışmak amacıyla en az 1 milyon şahsa gereksinim var. Maaşlar, 7 bin TL'den başlayıp 30 bin TL'ye kadar çıkıyor