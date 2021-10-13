Maaşlar 30.000 TL'ye kadar çıkıyor! Sınav, bölüm ve KPSS şartı da yok, yüz binlerce kişiye iş müjdesi!
Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) bilgilerine göre işsizlik seviyesi yüzde 12,1. Bu miktar 15-24 yaş grubunda ise yüzde 22,7 seviyesinde. Yeni mezun gençlerin fazlası iş bulmakta zorlanıyor, iş bulanlar ise düşük maaşlarla çalışmayı kabul ediyor. Öte yandan birtakım sektörler de bünyesine katacak gençler arıyor. Bu sektörlerin başında pandemiyle eş güdümlü dünyada ve Türkiye'de daha da büyüyen e-ticaret geliyor. Türkiye'de 2021 sonuna kadar bu alandaki şirket adedinin 350 bine çıkması bekleniyor. Bu amaçla insan kaynağı gereksinimi daha da artacak. Lojistik sektörü de dahil olmak üzere en az 1 milyon şahsa gereksinim duyulacağı ön görü ediliyor.
Sayıları her geride bıraktığımız gün artıyor. Yüz binlerce şahsa iş kapısı. KPSS ya da imtihan koşulu da yok. Maaşları da 7 bin liradan başlıyor. Bölüm mühim değil. İnternet sistemleri bilgi kapasitesi mühim. Pandemiyle eş güdümlü süratle büyüyen e-ticaret pazarında şirket adedinin 350 bine ulaşması bekleniyor. Lojistik sektörü de dahil bu alanda çalışmak amacıyla en az 1 milyon şahsa gereksinim var. Maaşlar, 7 bin TL'den başlayıp 30 bin TL'ye kadar çıkıyor
YENİ ŞİRKETLER AÇILIYOR...
Milliyet'ten Ozan Ömer Kadüker'in haberine göre E-ticaretin Davos'u olarak kabul edilen World Ecommerce Forum, 21 Ekim'de İstanbul'da düzenlenecek. Sektörü buluşturacak forum öncesinde uluslararası e-ticaret platformu WORLDEF'in Başkanı Ömer Nart'tan Türkiye'deki e-ticaret sektörü hakkında bilgi aldık. "2020'de Türkiye'de e-ticaret hacmi, 2019'a göre yüzde 66 artış göstererek 226.2 milyar liraya yükseldi.
Ayrıca, 2019'da e-ticaret hacminin genel ticarete oranı yüzde 10 civarındaydı, 2020'de yüzde 16 oldu" diyen Nart, pandeminin etkisiyle yakalanan bu ivmenin artarak devam edeceğini söyledi.
Bu artışın, insan kaynağı açığı başta olmak üzere pek çok sorunu da beraberinde getirdiğini kaydeden Ömer Nart, 2019'da 70 bin civarında e-ticaret firması faaliyet gösterirken bu sayının 260 bine çıktığına dikkat çekti ve ekledi: "Bu firmalar, e-ticaretten anlayan çalışana ihtiyaç duyuyor. Ama nitelikli personel bulunamıyor.
Bu sebeple e-ticarette ciddi bir yetişmiş işgücü sorunu var. 2021 sonunda bu alanında faaliyet gösteren firmaların sayısının 350 bine çıkması bekleniyor. Yani insan kaynağı ihtiyacı daha da artacak. Şu andaki ihtiyacın lojistik sektörü de dahil olmak üzere en az 1 milyon kişi olduğunu tahmin ediyoruz."