Maaşlar 2.500 dolar! Rusya, Azerbaycan, Bulgaristan, Slovenya yurt dışı iş ilanları! İşte vasıflı-vasıfsız işçi alımı şartları

Mühendislik ve tamircilik bölümünde da yurt dışında eleman açığı bulunuyor. Makine mühendisi ve elektrik mühendisliği alanları en çok gereksinim duyulan mühendislik sektörleri arasında yer alıyor. Bu sektörlere her geçe gün daha çok elaman gereksinimi oluşuyor.