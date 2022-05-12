Maaşı 4000- 5000- 6000- 7000 TL olanlara sıfır daire! Batıdan doğuya tüm şehirlerine konut müjdesi! Kura mura yok! 25 yaşını doldurma şartı ile...

Ev sahibi olmak hayalden çıktı! Maaşı 4000- 5000- 6000- 7000 TL olanlara sıfır daire veriliyor. Batıdan doğuya tüm şehirlerine konut müjdesi! O kişiler kurasız ev alacak. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Kabine Toplantısı'nın ardından dar gelirlilerin ev sahibi yapılmasını sağlamak amacıyla TOKİ'ye 30 milyar liralık finansman verileceğini açıkladı. Buna göre 81 ilde 150 bin konutun daha inşa edilecek. Erdoğan'ın açıklamaları sonrası gözler TOKİ'ye çevrildi. 240 ay taksitli konut projesinin detayları merak edildi. İşte ayrıntılı bilgiler...