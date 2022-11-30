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Haberler Ekonomi Maaşı 3 bin 500 olanlara anında 7.750 bin TL ödeme! Milyonlarca SGK ve Bağ-Kur emeklisine müjde: Bu haber emekliyi bayram ettirecek

Maaşı 3 bin 500 olanlara anında 7.750 bin TL ödeme! Milyonlarca SGK ve Bağ-Kur emeklisine müjde: Bu haber emekliyi bayram ettirecek

Yaşa takılanların emeklilik bağlamında Ocak ayından itibaren başvurması beklenirken, bu prosedür esnasında promosyon alınacak banka da seçilecek. Ödeme ise ilk aylıktan 3 gün sonra olacak...

takvim.com.tr
30.11.2022 11:58 - Son Güncelleme: 30.11.2022 11:58
Maaşı 3 bin 500 olanlara anında 7.750 bin TL ödeme! Milyonlarca SGK ve Bağ-Kur emeklisine müjde: Bu haber emekliyi bayram ettirecek

EYT planlamasında geri sayım devam ediyor. Aralık'ta Meclis'e sevk edilmesi planlanan düzenleme bağlamında emeklilik prosedürlerinin yeni senede eş güdümlü başlaması bekleniyor. Şartları tamamlayanlar anında emekli olurken, başkaları koşulları tamamladıklarında emeklilik hakkına kavuşacak. EYT'liler emekli aylığıyla eş güdümlü promosyon olanağı da elde edecek.

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Maaşı 3 bin 500 olanlara anında 7.750 bin TL ödeme! Milyonlarca SGK ve Bağ-Kur emeklisine müjde: Bu haber emekliyi bayram ettirecek

EMEKLİLİK BAŞVURUSU NE ZAMAN VE NASIL YAPILACAK?

Emeklilik koşullarını gerçekleştirenler planlama uygulamaya girer girmez başvurabilecek. Mevcut programda özel sektörde çalışanlar ve kendi işini yapanlar e-Devlet'ten de SGK müdürlüklerine giderek de emekli aylığı müracaatı yapabiliyor.

Maaşı 3 bin 500 olanlara anında 7.750 bin TL ödeme! Milyonlarca SGK ve Bağ-Kur emeklisine müjde: Bu haber emekliyi bayram ettirecek

Kamuda çalışanlar ise kurumlarına müracaatta bulunmakta.

Maaşı 3 bin 500 olanlara anında 7.750 bin TL ödeme! Milyonlarca SGK ve Bağ-Kur emeklisine müjde: Bu haber emekliyi bayram ettirecek

PROMOSYONDAN NASIL YARARLANILACAK?

EYT'liler emeklilik prosedürleri esnasında maaşını alabilmek istediği bankayı seçebilecek.

Maaşı 3 bin 500 olanlara anında 7.750 bin TL ödeme! Milyonlarca SGK ve Bağ-Kur emeklisine müjde: Bu haber emekliyi bayram ettirecek

Sonrasında bu bankaya 3 senelik taahhüdünü sunarak promosyon imkanından faydalanabilecek.

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