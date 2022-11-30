Maaşı 3 bin 500 olanlara anında 7.750 bin TL ödeme! Milyonlarca SGK ve Bağ-Kur emeklisine müjde: Bu haber emekliyi bayram ettirecek
Yaşa takılanların emeklilik bağlamında Ocak ayından itibaren başvurması beklenirken, bu prosedür esnasında promosyon alınacak banka da seçilecek. Ödeme ise ilk aylıktan 3 gün sonra olacak...
30.11.2022 11:58 - Son Güncelleme: 30.11.2022 11:58
EYT planlamasında geri sayım devam ediyor. Aralık'ta Meclis'e sevk edilmesi planlanan düzenleme bağlamında emeklilik prosedürlerinin yeni senede eş güdümlü başlaması bekleniyor. Şartları tamamlayanlar anında emekli olurken, başkaları koşulları tamamladıklarında emeklilik hakkına kavuşacak. EYT'liler emekli aylığıyla eş güdümlü promosyon olanağı da elde edecek.
PROMOSYONDAN NASIL YARARLANILACAK?
EYT'liler emeklilik prosedürleri esnasında maaşını alabilmek istediği bankayı seçebilecek.