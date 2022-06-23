Maaşı 2.500, 2,900, 3.500 TL olan emeklilere müjde! Kurban öncesi 4.750 TL yatacak! SSK, Bağkur, 4C'liler ATM'den bugün bile alabilir!

SSK, Bağ Kur ve Emekli Sandığı kapsamında SGK emekli aylığı alanlara 3.500 TL, 4.000 TL'ye kadar nakit ödemesi yapılacak. Ek koşul ve geri ödeme şartının aranmadığı nakit ödemeleri için 31 Temmuz son tarih olarak belirlendi. 3.500 TL'ye varan ek koşulsuz nakit promosyon ile emeklilerin artan nakit ihtiyaçlarının karşılanması hedefleniyor. Temmuz ayında emekli maaşlarına yapılacak zammın öncesinde de verilmeye devam eden emekli promosyonu, ayrıca emekli maaşını taşıyanların daha birçok avantajdan da yararlanmasına imkan vermektedir. Perki, hangi banka kaç TL emekli promosyonu veriyor? En yüksek promosyon ödemesi veren hangi banka? İşte tüm merak edilenler haberimizde!