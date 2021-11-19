Maaşı 1500 ve 2500 TL ve üstü olan emekli vatandaşlar dikkat: Hesaplara para yatacak!
Emekli vatandaşlarımıza güzel haberler gelmeye devam ediyor. Bu anlamda emekli maaşlarını kendi bankalarına çekmek isteyen bankalar yarışa girdi. Bankaların kampanyaları vatandaşlar doğrultusundan merakla yakından takip ediliyor. Yapı Kredi Bankası, 1.750 TL'ye kadar promosyon ödemesi yapıyor. Kampanyaya katılım sağlayan emeklilerin 180 gün içerisinde maaşını Yapı Kredi Bankası'na taşımış olması gerekmektedir. Emekli maaşının 180 gün içerisinde Yapı Kredi Bankası'na taşınmaması durumunda referans gösteren ve referans gösterilen müşteriler kampanyadan yararlanamaz.
Bankalar, emekli vatandaşlar amacıyla yarışa girdi. Emekliler doğrultusundan bankaların promosyon ödemeleri yakından takip ediliyor. Yapı Kredi Bankası doğrultusundan açıklama geldi. Banka, emekli maaşını kendi bankasına taşıyan emeklilere 1.750 TL'ye kadar promosyon verileceğini belirtti. 7 Haziran tarihinde başlayan kampanya 31 Aralık 2021 tarihine kadar geçerli olacak. İşte bütün detaylar…
KAMPANYANIN DETAYLARI VE KOŞULLARI;
Yapı Kredi Bankası Emekli Referans Kampanyası 7 Haziran 2021 – 31 Aralık 2021 tarihleri arasında geçerlidir.
Yapı Kredi Bankası müşterileri SGK (SSK / Bağkur / Emekli Sandığı) maaşı sahibi bir emekliye referans olarak kampanyaya katılabilirler.
Yapı Kredi Bankası müşterileri Şubelerimiz, Müşteri İletişim Merkezi ve Yapı Kredi Mobil üzerinden SGK maaşı sahibi bir emekliye referans olarak kampanyaya katılım sağlayabilirler.