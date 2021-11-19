Maaşı 1500 ve 2500 TL ve üstü olan emekli vatandaşlar dikkat: Hesaplara para yatacak!

Bankalar, emekli vatandaşlar amacıyla yarışa girdi. Emekliler doğrultusundan bankaların promosyon ödemeleri yakından takip ediliyor. Yapı Kredi Bankası doğrultusundan açıklama geldi. Banka, emekli maaşını kendi bankasına taşıyan emeklilere 1.750 TL'ye kadar promosyon verileceğini belirtti. 7 Haziran tarihinde başlayan kampanya 31 Aralık 2021 tarihine kadar geçerli olacak. İşte bütün detaylar…