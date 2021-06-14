Maaş zammı hesaplaması! Çifte ödeme... Memurlar ve SGK-SSK ve Bağkur'lu emeklilere Temmuz’da son dakika kaç TL zam var?
Son dakika... Merkez Bankası tarafından açıklanan ankete göre enflasyonun reelleşmesi halinde memurlar ve emeklilere Temmuz ayında %7.67 oranında zam yapılacak. Milyonlarca memur ve emeklinin gözü kucağı Temmuz ayında gerçekleşecek zamlara ilişkin son gelişmelerde. Maaş artışında 2021'in ilk 6 aylık enflasyon rakamları belirleyici oluyor. Zammın netleşebilmesi için ise Haziran ayı verisinin açıklanması bekleniyor. Memur maaşları ile emekli memur, SSK ve BAĞ-KUR emekli aylıklarına geçtiğimiz Temmuz ayında yüzde 5.75 oranında zam yapıldı. Memur maaşlarına yapılan zammın 4 puanı toplu sözleşmeden, 1.75 puanı da enflasyon farkından geldi.
Son dakika... Merkez Bankası tarafından açıklanan ankete göre enflasyonun gerçekleşmesi halinde memurlar ve emeklilere Temmuz ayında %7.67 oranında zam yapılacak. Temmuz 2021'de de emekli vatandaşların ücretlerine yapılacak olan zam oranı muhakkak olmaya başladı. Enflasyon sayıları açıklandıkça takribî 13 milyon emekli kişilerin Temmuz ayında yüzde kaç ücret zammnı alacakları da barizleşiyor. Emekliler temmuzda hem aylıklarını zamlı alacak hem de 20-23 Temmuz'da kutlanacak Kurban Bayramı ikramiyeleri yatacak. Mayıs ayında yüzde 0.89 olarak açıklanmasının ardından yılın ilk 5 ayındaki enflasyon yüzde 6.39 oldu.