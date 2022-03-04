Maaş için 4 veri kaldı! Temmuzda emekliye % 16.45, memura % 8.95 fark! SSK, Bağkur'luya en düşük 3. 433 TL, memura 4 bin 974 TL zam geliyor!

Milyonlarca emekli ve memurun ocak ayı zamlı maaşlarıyla geliri arttı. Bilindiği gibi enflasyon emekli ve memurların maaşlarını da belirliyor. Ocak ve Şubat ayı enflasyon rakamları sonrası memur ve emekliler için maaş farkı resmen göründü. Şimdi geriye 4 veri kaldı. Bu nedenle emekli ve memurların gözleri Temmuz ayında yapılacak zamma çevrildi. Peki, hesaplamalara göre Temmuzda en düşük emekli memur maaşı kaç TL olacak? İşte detaylar....