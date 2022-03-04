Maaş için 4 veri kaldı! Temmuzda emekliye % 16.45, memura % 8.95 fark! SSK, Bağkur'luya en düşük 3. 433 TL, memura 4 bin 974 TL zam geliyor!
Memur ve emeklileri sevindiren açıklama geldi. Temmuz zammı için geri sayım sürerken maaş hesabına ilişkin ipucu da gelmeye başladı. Her sene Ocak ve Temmuz ayında maaşlarına zam yapılan emekli ve memurlara söz konusu bu zamlarda enflasyon verileri belirleyici etken oluyor. Şubat ayı enflasyon oranın açıklanmasının ardından memur ve emekli maaşlarında 2 aylık enflasyon hesabı çıktı. Bu hesaba göre, SSK ve Bağ-Kur emeklilerine % 16.45 zam görünürken, memurlara ve emeklilerine de % 7'ye ilaveten % 8.95 fark çıktı. En düşük memur emeklisi aylığı şu an oluşan yüzde 15.95 artış oranıyla bu aylık 4 bin 974 liraya ulaşacak. Peki, 2022 Temmuz emekli ve memur maşları ne kadar olacak? İşte detaylar...
04.03.2022 16:45 - Son Güncelleme: 04.03.2022 16:52
Milyonlarca emekli ve memurun ocak ayı zamlı maaşlarıyla geliri arttı. Bilindiği gibi enflasyon emekli ve memurların maaşlarını da belirliyor. Ocak ve Şubat ayı enflasyon rakamları sonrası memur ve emekliler için maaş farkı resmen göründü. Şimdi geriye 4 veri kaldı. Bu nedenle emekli ve memurların gözleri Temmuz ayında yapılacak zamma çevrildi. Peki, hesaplamalara göre Temmuzda en düşük emekli memur maaşı kaç TL olacak? İşte detaylar....