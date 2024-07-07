Maaş hesaplama tablosu sil baştan değişti! SSK SGK 4A 4B 4C zamlı emekli maaşı cetveli!

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2024 Temmuz ayı itibarıyla yaklaşık 16 milyon emeklinin alacağı zam miktarı belli oldu. SSK ve Bağ-Kur emeklileri için %24.73, memur emeklileri için ise %19.31 oranında bir maaş artışı yapılacak. Bu artış emeklilerin kök aylıklarına doğrudan yansıyacak. Belirlenen yeni zam oranları kök aylıkları ve ek ödemelere de etki edecek.