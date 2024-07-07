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Maaş hesaplama tablosu sil baştan değişti! SSK SGK 4A 4B 4C zamlı emekli maaşı cetveli!

SSK ve Bağ-Kur emeklileri için kök aylıklar yüzde 24.73, memur emeklileri için ise yüzde 19.31 oranında artacak. Bu artış, Temmuz ayı itibariyle emeklilerin maaşlarına yansıtılacak.

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Giriş Tarihi 07 Temmuz 2024, 13:52 Güncelleme 07 Temmuz 2024, 13:53
Maaş hesaplama tablosu sil baştan değişti! SSK SGK 4A 4B 4C zamlı emekli maaşı cetveli! 1

2024 Temmuz ayı itibarıyla yaklaşık 16 milyon emeklinin alacağı zam miktarı belli oldu. SSK ve Bağ-Kur emeklileri için %24.73, memur emeklileri için ise %19.31 oranında bir maaş artışı yapılacak. Bu artış emeklilerin kök aylıklarına doğrudan yansıyacak. Belirlenen yeni zam oranları kök aylıkları ve ek ödemelere de etki edecek.

Maaş hesaplama tablosu sil baştan değişti! SSK SGK 4A 4B 4C zamlı emekli maaşı cetveli! 2

EK ÖDEMELERDE ÖNEMLİ DEĞİŞİKLİKLER

Geçmişte vergi iadesinin yerini alan ek ödemeler de bu ay itibariyle yeni düzenlemelerle geliyor.

Maaş hesaplama tablosu sil baştan değişti! SSK SGK 4A 4B 4C zamlı emekli maaşı cetveli! 3

Önceden belirlenmiş olan 7 bin 135 lira 19 kuruş sınırı, Temmuz ile birlikte 8 bin 513 lira olarak güncellendi.

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